Liviu Vârciu, dezamăgit de vacanța în Bulgaria: „Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce”

Liviu Vârciu și-a exprimat nemulțumirea față de serviciile primite într-un resort all-inclusive din Bulgaria, unde petrece vacanța alături de copiii săi și mai mulți prieteni. Artistul susține că a plătit peste 10.000 de lei pentru un sejur de patru zile, însă experiența nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, relatează Click!

Foto: Facebook Vârciu Liviu

Vârciu s-a arătat dezamăgit de calitatea băuturilor servite în cadrul pachetului all-inclusive și a ținut să împărtășească nemulțumirea cu urmăritorii săi.

„Nu vă spun hotelul că nu vreau să îi fac reclamă gratuit proastă”, a precizat artistul pe Instagram, povestind că a încercat să petreacă o seară relaxantă alături de prieteni după o zi petrecută în resort.

Artistul a explicat că a verificat eticheta băuturii primite după ce a comandat un whisky cu suc și a constatat că produsul era unul foarte ieftin. „Am zis să văd și eu ce beau”, a afirmat acesta, calculând că porția servită valora aproximativ 1,2 lei.

„Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce îmi e rău”, a conchis, cinic, Liviu Vârciu

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