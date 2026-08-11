Actrița din „Baywatch” și-a deschis cont pe OnlyFans la 56 de ani. „Deschid un capitol complet nou”

Actrița Erika Eleniak, cunoscută pentru rolul din serialul „Baywatch”, se numără printre vedetele care și-au deschis cont pe platforma OnlyFans.

Potrivit Metro.uk, vedeta, în vârstă de 56 de ani, a anunțat luni, 10 august, că va publica fotografii și videoclipuri și a lăsat să se înțeleagă că abonații vor putea descoperi o latură a ei pe care „nu au mai văzut-o”.

„La 56 de ani, îmbrățișez exact persoana care sunt astăzi. De la Baywatch la Playboy și mai departe. Ați fost alături de mine în atât de multe etape ale vieții și carierei mele. Acum deschid un capitol complet nou.

Este vorba despre distracție, despre a fi sinceră și fără filtre, despre a împărtăși fotografii și videoclipuri exclusive și, cel mai important, despre a interacționa direct cu voi. Dacă v-ați dorit vreodată să vorbiți personal cu mine, acum puteți.”

Prețul unui abonament la contul vedetei este de 10 dolari pe lună. Fanii pot plăti și pentru conținut personalizat, precum videoclipuri realizate la cerere, jocuri de rol sau apariții în anumite ținute.

„Practic, am crescut pe plajă, într-un costum de baie roșu, așa că simt că totul se întoarce la punctul de plecare – doar că acum eu iau deciziile”, a declarat Erika pentru TMZ.

„Fanii vor avea parte de viața mea reală, fotografii și videoclipuri personale, multe zile petrecute pe plajă și, da, de picioarele despre care tot întreabă.

Am fost Erika din Baywatch timp de zeci de ani, dar OnlyFans le oferă oamenilor posibilitatea să descopere o latură a mea pe care nu au mai văzut-o. Este ceva personal, jucăuș și fără filtre – iar dacă ați venit pentru picioarele goale în nisip, vă promit că nu veți fi dezamăgiți.”

Reacția fanilor a fost, în mod previzibil, uriașă, mulți dintre aceștia postând pe Instagram și cerând mai multe detalii despre înscriere.