search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Foto Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația. Au sărbătorit ziua artistei la Paris

0
0
Publicat:

Katy Perry și fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, 25 octombrie, atunci când cei doi au ieșit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.

Katy Perry și Justin Trudeau/FOTO: Profimedia
Katy Perry și Justin Trudeau/FOTO: Profimedia

Potrivit TMZ, cei doi au au asistat la un spectacol de cabaret la Crazy Horse Paris, unde erau așteptați de paparazzi. După spectacol, au ieșit din teatru ţinându-se de mână, iar un fan i-a dăruit lui Katy un trandafir şi i-a urat la mulţi ani.

Cei doi s-au îndreptat apoi către maşina care îi aştepta, în timp ce paparazzi îi fotografiau, înainte de a pleca.

Katy Perry ținând în mână trandafirul primit de la un fan/FOTO: Profimedia
Katy Perry ținând în mână trandafirul primit de la un fan/FOTO: Profimedia

Recent, Daily Mail a publicat mai multe fotografii în care cei doi au fost surprinși într-un moment pasional pe iahtul luxos al artistei.

Katy Perry, în vârstă de 40 de ani, a fost surprinsă purtând un costum de baie negru, în timp ce se sărută cu Trudeau, care apărea fără tricou și purta doar o pereche de blugi, pe puntea iahtului Caravelle.

Katy Perry și Justin Trudeau pe iaht FOTO X
Katy Perry și Justin Trudeau pe iaht FOTO X

În iulie, cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă idilă după ce au fost văzuţi la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare în Parcul Mount Royal.

Pentru Katy Perry, această relație vine după despărțirea de actorul Orlando Bloom în iunie, după aproape zece ani împreună. Cei doi au împreună o fiică, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani.

În schimb, Justin Trudeau a divorțat de soția sa, Sophie Grégoire, în 2023, după 18 ani de căsnicie, cei doi având trei copii: Xavier, 17 ani, Hadrien, 11 ani, și Ella-Grace, 16 ani. 

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii
gandul.ro
image
Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia! Prima apariţie oficială la Paris, moment de afecțiune în public
mediafax.ro
image
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de cutremurul din 1977”
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Au apărut imaginile! Gigi Becali s-a întors către camerele de filmat și a făcut un singur gest, la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
De ce pun oamenii castane în dulap toamna: trucul simplu care te scapă de o problemă veche din casă
playtech.ro
image
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”M-a bufnit plânsul”. Gestul neașteptat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
A apărut noul calendar ortodox 2026. Pe ce dată pică Floriile, Paștele și Rusaliile anul următor
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru bogați și personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Noua practică surprinzătoare de întreținere a lui Kate Middleton. Cum își găsește liniștea Prințesa de Wales

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?