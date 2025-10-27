Katy Perry și fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, 25 octombrie, atunci când cei doi au ieșit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.

Potrivit TMZ, cei doi au au asistat la un spectacol de cabaret la Crazy Horse Paris, unde erau așteptați de paparazzi. După spectacol, au ieșit din teatru ţinându-se de mână, iar un fan i-a dăruit lui Katy un trandafir şi i-a urat la mulţi ani.

Cei doi s-au îndreptat apoi către maşina care îi aştepta, în timp ce paparazzi îi fotografiau, înainte de a pleca.

Recent, Daily Mail a publicat mai multe fotografii în care cei doi au fost surprinși într-un moment pasional pe iahtul luxos al artistei.

Katy Perry, în vârstă de 40 de ani, a fost surprinsă purtând un costum de baie negru, în timp ce se sărută cu Trudeau, care apărea fără tricou și purta doar o pereche de blugi, pe puntea iahtului Caravelle.

În iulie, cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă idilă după ce au fost văzuţi la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare în Parcul Mount Royal.

Pentru Katy Perry, această relație vine după despărțirea de actorul Orlando Bloom în iunie, după aproape zece ani împreună. Cei doi au împreună o fiică, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani.

În schimb, Justin Trudeau a divorțat de soția sa, Sophie Grégoire, în 2023, după 18 ani de căsnicie, cei doi având trei copii: Xavier, 17 ani, Hadrien, 11 ani, și Ella-Grace, 16 ani.