Rihanna a pierdut o sumă uriașă după prăbușirea imperiului său de modă de lux

Rihanna a pierdut peste 36 de milioane de dolari în urma prăbușirii imperiului său de modă de lux. Artista lansase o marcă de îmbrăcăminte, Fenty, în colaborare cu Louis Vuitton și compania-mamă a acesteia, LVMH. Proiectul, la care cântăreaţa era acţionar majoritar, cu, 49,99%, a fost închis din cauza vânzărilor slabe, notează Yahoo News.

Brandul Fenty Beauty, lansat în 2017 în parteneriat cu incubatorul intern al LVMH, Kendo Brands, a revoluționat industria cosmeticelor prin accentul pus pe diversitate și incluziune.

Potrivit unor surse citate de Reuters, LVMH ia în considerare posibilitatea vânzării participației sale de 50% în Fenty Beauty, brand co-deținut de Rihanna, cântăreața și antreprenoarea în vârstă de 37 de ani. Gigantul bunurilor de lux a apelat la banca de investiții Evercore pentru consultanță privind vânzarea.

Lansată cu un accent inovator pe incluziune, Fenty Beauty a introdus în campania sa de debut 40 de nuanțe de fond de ten, forțând rapid alte branduri să-și extindă propriile game. În ultimii ani, brandul a continuat să fie un lider în diversitate, incluzând nu doar femei cu diferite nuanțe și tipuri de ten, ci și bărbați în campaniile sale publicitare.

Rihanna, al cărei nume complet este Robyn Rihanna Fenty, a subliniat că scopul său a fost să facă „femeile de pretutindeni să se simtă incluse”, stabilind un nou standard în industria frumuseții. „Fenty Beauty by Rihanna a fost creat pentru toată lumea: pentru femei de toate nuanțele, personalitățile, atitudinile, culturile și rasele. Am vrut ca toată lumea să se simtă inclusă. Acesta este adevăratul motiv pentru care am creat această linie”, a spus artista.

De atunci, Fenty Beauty a evoluat într-un brand global, extinzându-se dincolo de machiaj și cosmetice, incluzând produse pentru îngrijirea părului, a pielii și parfumuri, menținând accentul pe autenticitate și reprezentare. Brandul a generat aproximativ 450 de milioane de dolari venit net în 2024 și ar putea fi evaluat între 1 și 2 miliarde de dolari.

Succesul Fenty Beauty a sprijinit și alte proiecte ale Rihannei, inclusiv linia de lenjerie Savage X Fenty, dar și Fenty Fashion. Brandul de modă a fost închis în 2021 după ce, deși fusese inițial promițător, Rihanna a pierdut aproximativ 36 de milioane de dolari. De exemplu, o jachetă căptușită costa aproape 1000 de dolari, iar o rochie-cămașă cu corset – aproximativ 810 dolari.

Rihanna fusese optimistă în legătură cu șansele de succes ale Fenty și credea că numeroase articole vor deveni „de bază” în garderobele din întreaga lume. La lansarea liniei, artista a declarat: „Femeile sunt forțe ale acestui pământ. Suntem multiple, complexe, vulnerabile, dar rezistente, iar Fenty vorbește despre toate complexitățile noastre. Uneori vreau să fiu supusă, multe zile sunt complet responsabilă și, în majoritatea zilelor, simt că sunt ambele... așa că a fost imperativ să creăm o linie suficient de versatilă pentru a ne îmbrățișa și a ne celebra în acest fel.”

În 2021, Rihanna avea o avere netă estimată la 1,7 miliarde de dolari și a fost numită „cea mai bogată muziciană” și, după Oprah Winfrey, „cea mai bogată artistă” de către Forbes.

Știrile despre o posibilă vânzare vin la o lună după ce gama Fenty Skin Body a ajuns pe rafturile noului său partener de retail, Ulta Beauty, cu o serie de produse noi. Nici LVMH, nici Rihanna nu au comentat public despre vânzarea potențială a brandului.