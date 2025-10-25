search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Familia lui Felix Baumgartner scoate la vânzare colecția de mașini de lux a legendarului sportiv

După moartea sa tragică pe 17 iulie 2025, familia lui Felix Baumgartner, cunoscut pentru recordurile mondiale în cădere liberă, a decis să scoată la vânzare trei dintre mașinile sale extraordinare, evaluate la peste 900.000 de euro. Această colecție reflectă stilul de viață plin de adrenalină al sportivului austriac.

Felix Baumgartner, cunoscut pentru recordurile mondiale în cădere liberă. FOTO: Facebook

Cele trei automobile includ două supercaruri care poartă numărul 63 pe caroserie, un detaliu ce amintește de participarea lui Baumgartner la cursa de 24 de ore de la Nürburgring, potrivit MARCA.  

Primul vehicul este un Lamborghini Huracán Sterrato, o ediție limitată la 1.499 de unități, care combină performanța unui supercar cu capacitățile unui vehicul off-road. Modelul are 610 CP, tracțiune integrală și accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3,4 secunde. Prețul cerut este de 346.395 de euro.

Al doilea automobil este un McLaren 620R alb din 2020, ediție limitată la 225 de exemplare, cu doar 8.640 km parcurși. Supercarul oferă 620 CP și accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,9 secunde, fiind evaluat la 351.808 euro.

În final, colecția include un Mercedes G500 modificat de Brabus, cu 500 CP și doar 21.550 km parcurși. SUV-ul de lux, echipat cu trei blocaje de diferențial, este listat la 211.085 euro.

Aceste mașini reflectă pasiunea lui Baumgartner pentru viteză și performanță, atât în aer, cât și pe pământ, oferind colecționarilor ocazia de a deține o parte din moștenirea sa.

Cauza morții lui Felix Baumgartner

Accidentul lui Felix Baumgartner s-a produs pe 17 iulie 2025, în zona Porto Sant’Elpidio, Italia. Sportivul de 56 de ani a căzut într-o piscină a unui hotel. Procurorul Raffaele Iannella a precizat pentru Bild că incidentul a fost cauzat de o eroare umană, parapanta fiind în stare perfectă.

Raportul tehnic a arătat că Baumgartner a pierdut rapid altitudinea în timp ce începea o scufundare în spirală și nu a putut manevra parașuta pentru a ieși din spirală. Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact. În timpul căderii, sportivul și-a fracturat coloana vertebrală și a suferit multiple leziuni severe.

Felix Baumgartner a devenit celebru pentru saltul său din stratosferă din 14 octombrie 2012, când a coborât de la o altitudine de 38,97 kilometri, demonstrând că limitele sunt făcute pentru a fi depășite.

