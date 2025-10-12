Zvonurile despre o posibilă relație între cântăreața americană Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost confirmate recent, după ce cei doi au fost surprinși într-un moment pasional pe iahtul luxos al artistei.

Fotografii publicate de Daily Mail îi arată pe Perry, în vârstă de 40 de ani, purtând un costum de baie negru, în timp ce se sărută cu Trudeau, care apărea fără tricou și purta doar o pereche de blugi, pe puntea iahtului Caravelle.

Imaginile dezvăluie și gesturi intime, iar într-o altă fotografie, Trudeau o ține pe Perry de posterior într-o îmbrățișare pe puntea superioară a iahtului, într-un moment surprins de un turist aflat în largul coastei Santa Barbara, California, la sfârșitul lunii septembrie.

Martorul a declarat pentru publicații că, la un moment dat, Perry a oprit barca lângă un vas mic folosit pentru observarea balenelor, iar atunci cei doi au început să se sărute. „Nu am știut imediat cu cine era, până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului și mi-am dat seama că era Justin Trudeau”, a adăugat acesta.

Relația lor a început să stârnească speculații încă din luna iulie, când cei doi au fost văzuți la o cină intimă în Montreal. De asemenea, în aceeași perioadă, Perry și Trudeau au fost observați plimbându-se împreună prin Parcul Mont Royal, iar fotografii cu fostul premier canadian au fost distribuite ulterior la un concert sold-out „Lifetimes” al artistei în Canada.

O sursă apropiată cuplului a dezvăluit în august pentru Daily Mail că relația lor trecuse printr-o mică răcire, din cauza intensificării speculațiilor și a atenției presei: „Ea este ocupată, el este ocupat. Au multe pe cap și noutatea s-a dus”, a spus aceasta.

Pentru Katy Perry, această relație vine după despărțirea de actorul Orlando Bloom în iunie, după aproape zece ani împreună. Cei doi au împreună o fiică, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani. În schimb, Justin Trudeau a divorțat de soția sa, Sophie Grégoire, în 2023, după 18 ani de căsnicie, cei doi având trei copii: Xavier, 17 ani, Hadrien, 11 ani, și Ella-Grace, 16 ani. Până în prezent, reprezentanții celor două vedete nu au comentat informațiile apărute în presă.