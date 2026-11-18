Cântărețul spaniol Julio Iglesias este vizat de o anchetă penală în Spania, după ce două foste angajate l-au acuzat de agresiuni sexuale și tratamente degradante. Artistul în vârstă de 83 de ani respinge categoric acuzațiile și susține că nu a agresat niciodată vreo femeie.

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Justiția spaniolă a deschis o anchetă care îl vizează pe celebrul cântăreț Julio Iglesias, în urma unei plângeri depuse de două foste angajate care îl acuză de infracțiuni împotriva libertății sexuale, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Tribunalului Național din Madrid, judecătorul Antonio Pina a decis că există suficiente elemente pentru continuarea cercetărilor.

„Judecătorul Antonio Pina a declarat admisibilă plângerea depusă de două angajate împotriva cântăreţului Julio Iglesias pentru infracţiuni împotriva libertăţii sexuale, precum şi pentru infracţiuni de violenţă şi tratament degradant”, se arată în comunicatul instanței.

În schimb, magistratul a respins o parte dintre acuzațiile formulate de reclamante.

„A respins acuzaţiile de trafic de persoane şi încălcare a legislaţiei muncii menţionate în plângere”, precizează aceeași sursă.

Acuzații privind fapte petrecute în Bahamas și Republica Dominicană

Cele două femei, care au lucrat pentru artist ca menajeră și fizioterapeut, susțin că au fost agresate sexual și supuse unor tratamente degradante în perioada în care activau la proprietățile lui Julio Iglesias din Bahamas și Republica Dominicană, în anul 2021.

Potrivit instanței spaniole, deschiderea anchetei se bazează pe declarațiile și elementele de probă prezentate de reclamante, considerate suficiente pentru începerea cercetărilor penale.

Cele două femei au fost citate să se prezinte în fața judecătorului pe 3 februarie 2027 pentru a fi audiate.

Julio Iglesias neagă acuzațiile

Artistul a respins în mod repetat acuzațiile formulate împotriva sa.

În ianuarie, Julio Iglesias a calificat plângerile drept „absolut false” și a declarat că „nu a agresat, constrâns sau lipsit de respect niciodată vreo femeie”.

Avocații cântărețului nu au comentat deocamdată decizia de deschidere a anchetei.

Un caz relansat după o primă respingere

Dosarul a avut deja un prim episod în instanță. O plângere depusă la începutul anului a fost respinsă, după ce magistrații au apreciat că justiția spaniolă nu are competență să analizeze fapte care ar fi avut loc în Bahamas și Republica Dominicană.

Situația s-a schimbat însă în toamnă, după depunerea unei noi plângeri, care a determinat procurorii spanioli să-și reconsidere poziția. Noua sesizare include acuzații de „hărțuire sexuală și agresiune sexuală”, precum și de „muncă forțată și degradantă”.

Julio Iglesias este una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii latino și artistul de limbă spaniolă cu cele mai mari vânzări din istorie. Lansat internațional în anii 1970, cântărețul și-a construit cariera pe o serie de succese care l-au transformat într-un simbol al muzicii spaniole și într-una dintre cele mai recognoscibile personalități ale culturii iberice.