Video Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală și trafic de persoane. De ce justiția spaniolă nu poate judeca cazul

Parchetul spaniol a clasat plângerea pentru abuz sexual formulată împotriva cântărețului Julio Iglesias, decizia motivându-se prin faptul că presupusele fapte nu au avut loc în Spania, ci în Bahamas și Republica Dominicană, iar reclamantele nu locuiesc în țară.

Astfel, justiția spaniolă nu poate judeca cazul, care ar putea fi investigat doar în țările unde ar fi avut loc infracțiunile.

Plângerea a fost depusă pe 5 ianuarie de organizația pentru drepturile femeilor Women's Link Worldwide, în numele a două femei care ar fi lucrat în reședințele lui Iglesias din Caraibe timp de 10 luni, în 2021.

Acuzațiile se bazează pe o anchetă realizată de postul american Univision și publicația spaniolă elDiario.es și vizează trafic de persoane în scopul muncii forțate, agresiune sexuală și încălcarea drepturilor lucrătorilor.

Cântărețul, în vârstă de 82 de ani, a respins acuzațiile, calificându-le drept „complet false” prin postări pe rețelele sociale. Reprezentanții săi nu au răspuns solicitărilor Reuters, iar casa de discuri Sony a refuzat să comenteze, potrivit agerpres.

Într-un document consultat de agenții, Parchetul spaniol precizează că justiția din Spania nu poate judeca cazul, însă urmărirea penală ar putea fi inițiată în Bahamas sau Republica Dominicană, țările unde presupusele infracțiuni ar fi avut loc.

De asemenea, Parchetul subliniază că presupusele victime nu sunt spaniole și nu locuiesc în Spania, citând jurisprudența Curții Supreme privind limitările principiului jurisdicției universale.

Avocatul lui Julio Iglesias, José Antonio Choclán, a reiterat că faptele ar fi avut loc în perioada ianuarie–octombrie 2021 în reședințele acestuia din Caraibe și că, potrivit legii, delictele trebuie judecate la locul comiterii. În caz contrar, acestea ar putea fi investigate în Spania doar „eventual”.

ONG-urile Amnesty International și Women's Link Worldwide, care sprijină reclamantele, au explicat că plângerea a fost depusă în Spania deoarece legislația spaniolă oferă o protecție mai favorabilă victimelor în astfel de cazuri.

Julio Iglesias, născut în 1943, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți artiști latino ai lumii, lansând hituri precum „Je n’ai pas changé (No Vengo Ni Voy)” și „Pauvres diables (Vous les femmes)” și vânzând milioane de discuri la nivel global încă din anii ’70.