Acuzații grave în cazul lui Julio Iglesias: Parchetul, sesizat pentru trafic de persoane

Două femei care au lucrat pentru celebrul cântăreț spaniol Julio Iglesias au depus o plângere penală în care îl acuză de fapte extrem de grave, inclusiv hărțuire sexuală, trafic de persoane și muncă forțată. Ele sunt sprijinite de organizațiile Women's Link Worldwide și Amnesty International.

Plângerea a fost formulată de două foste angajate ale artistului, cunoscute sub pseudonimele Laura și Rebeca, care susțin că au fost victimele unor abuzuri repetate pe parcursul anului 2021, potrivit News.ro.

Potrivit celor două organizații care le susțin, „Laura și Rebeca (pseudonime, n.r.) ar fi suferit multiple forme de violență – sexuală, psihologică, fizică și economică – din partea lui Julio Iglesias între ianuarie și octombrie 2021”.

Într-un comunicat comun, Women's Link Worldwide și Amnesty International precizează că, „la 5 ianuarie, Parchetul (spaniol) a fost informat cu privire la fapte «susceptibile de a constitui o infracțiune de trafic de persoane în scopul impunerii muncii forțate și a sclaviei», «de încălcări ale libertății și integrității sexuale, cum ar fi hărțuirea sexuală», precum și de un delict de vătămare corporală și încălcări ale drepturilor muncii»”.

„Vreau dreptate”

În același comunicat, Rebeca explică de ce a decis să vorbească public și să depună plângere: pentru a obține „dreptate” și pentru a da curaj și altor femei care ar fi lucrat pentru artist. „Vreau să le spun să fie puternice, să vorbească, să-și amintească că el nu este invincibil”, spune ea.

Cazul a fost adus în atenția publicului printr-o anchetă publicată marți de televiziunea americană Univision și de cotidianul spaniol elDiario.es. Cele două femei, una fostă angajată domestică, cealaltă fostă fizioterapeută, afirmă că au fost victimele unor abuzuri grave.

Una dintre ele descrie fapte care pot fi calificate drept violuri și susține, printre altele, că artistul le impunea angajaților săi să nu părăsească reședințele sale timp de zile întregi și să lucreze în condiții pe care le consideră nedemne.

Fără reacție din partea artistului

Julio Iglesias nu a răspuns solicitărilor de comentarii venite din partea Univision și elDiario.es, potrivit celor două publicații. De asemenea, el nu a oferit niciun răspuns nici agenției AFP, care a încercat să îl contacteze marți.

Născut în 1943, Julio Iglesias și-a început cariera în anii 1970 și a devenit unul dintre cei mai de succes artiști latino din istorie, fiind considerat, fără îndoială, spaniolul care a vândut cele mai multe discuri din lume, cu sute de milioane de albume vândute.

Acuzațiile apărute acum riscă însă să arunce o umbră grea asupra imaginii publice a unei legende a muzicii.