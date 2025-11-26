Video Jennifer Lopez, show senzațional la una dintre cele mai luxoase nunți din India. A fost prezent și Donald Trump Jr.

Jennifer Lopez a devenit virală după show-ul pe care l-a avut la una dintre cele mai extravagante nunți indiene ale anului, dintre moștenitoarea unei companii farmaceutice, Netra Mantena, și ale antreprenorului din domeniul tech din New York, Vamsi Gadiraju.

Cele trei zile de sărbători, desfășurate între 21 și 23 noiembrie, au avut loc în unele dintre cele mai luxoase locații din Udaipur, precum Palatul Jagmandir Island de pe lacul Pichola și somptuosul hotel The Leela Palace, scrie The Independent.

Mireasa este fiica lui Rama Raju Mantena, din Orlando, președinte și CEO al Ingenus Pharmaceuticals. Mirele este cofondator și director tehnic al Superorder, o platformă software din SUA folosită de restaurantele cu mai multe locații pentru gestionarea livrărilor.

Sărbătorile au început cu ceremoniile haldi și mehendi la Taj Lake Palace, iar sangeet a avut loc în complexul City Palace, înainte ca nunta să fie oficiată la Palatul Jagmandir Island, un monument din secolul al XVII-lea aflat în mijlocul unui lac, a relatat NDTV.

Haldi, mehendi și sangeet sunt ceremonii premergătoare nunții, comune în multe regiuni din India. Haldi presupune aplicarea de turmeric pe mire și mireasă de către familie și prieteni, ca binecuvântare și protecție.

Mehendi implică decorarea mâinilor și picioarelor miresei cu modele complexe din henna, într-o atmosferă festivă.

Sangeet reprezintă o seară plină de muzică și dans, menită să apropie familiile, dar care, la nunțile de profil înalt, include adesea artiști celebri.

Recepția lui Mantena și Gadiraju a avut loc pe 23 noiembrie la Leela Palace, unul dintre cele mai scumpe hoteluri de lux din Udaipur.

Donald Trump Jr ar fi participat alături de familia sa și a fost fotografiat vizitând celebrul Taj Mahal din statul vecin Uttar Pradesh.

Potrivit Indian Express, Lopez a interpretat vineri, la ceremonia sangeet, câteva dintre cele mai mari hituri ale sale, precum „Get On the Floor”, „Waiting for Tonight”, „Save Me Tonight”, „Get Right” și „Ain’t Your Mama”, acompaniată de dansatori și având mai multe schimbări de costume.

Momentul ar fi marcat prima ei vizită în India și a devenit rapid viral pe rețelele sociale, mulți comentând că „a părut ca un concert adevărat”.

Ceremonia mehendi de sâmbătă a adus și mai multe vedete de la Bollywood. Dia Mirza a prezentat evenimentul, iar Madhuri Dixit a susținut un colaj din piesele ei emblematice, apoi s-a alăturat artiștilor Cirque du Soleil pentru o reprezentație pe melodia „Jai Ho” a lui AR Rahman, câștigătoare de Oscar.

Pentru nuntă, mireasa a purtat un lehenga roșu marca Sabyasachi, cu broderie tradițională zari.

Deși cifrele exacte nu sunt cunoscute, NDTV estimează că nunta a costat între 7.3-7.7 milioane de euro, incluzând toate cheltuielile pentru locații, cazarea invitaților și onorariile artiștilor.