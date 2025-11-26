search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Jennifer Lopez, show senzațional la una dintre cele mai luxoase nunți din India. A fost prezent și Donald Trump Jr.

0
0
Publicat:

Jennifer Lopez a devenit virală după show-ul pe care l-a avut la una dintre cele mai extravagante nunți indiene ale anului, dintre moștenitoarea unei companii farmaceutice, Netra Mantena, și ale antreprenorului din domeniul tech din New York, Vamsi Gadiraju.

Jennifer Lopez, show de senzație la una dintre cele mai extravagante nunți din India/FOTO: X
Jennifer Lopez, show de senzație la una dintre cele mai extravagante nunți din India/FOTO: X

Cele trei zile de sărbători, desfășurate între 21 și 23 noiembrie, au avut loc în unele dintre cele mai luxoase locații din Udaipur, precum Palatul Jagmandir Island de pe lacul Pichola și somptuosul hotel The Leela Palace, scrie The Independent.

Mireasa este fiica lui Rama Raju Mantena, din Orlando, președinte și CEO al Ingenus Pharmaceuticals. Mirele este cofondator și director tehnic al Superorder, o platformă software din SUA folosită de restaurantele cu mai multe locații pentru gestionarea livrărilor.

Sărbătorile au început cu ceremoniile haldi și mehendi la Taj Lake Palace, iar sangeet a avut loc în complexul City Palace, înainte ca nunta să fie oficiată la Palatul Jagmandir Island, un monument din secolul al XVII-lea aflat în mijlocul unui lac, a relatat NDTV.

Haldi, mehendi și sangeet sunt ceremonii premergătoare nunții, comune în multe regiuni din India. Haldi presupune aplicarea de turmeric pe mire și mireasă de către familie și prieteni, ca binecuvântare și protecție.

Mehendi implică decorarea mâinilor și picioarelor miresei cu modele complexe din henna, într-o atmosferă festivă.

Sangeet reprezintă o seară plină de muzică și dans, menită să apropie familiile, dar care, la nunțile de profil înalt, include adesea artiști celebri.

Recepția lui Mantena și Gadiraju a avut loc pe 23 noiembrie la Leela Palace, unul dintre cele mai scumpe hoteluri de lux din Udaipur.

Donald Trump Jr ar fi participat alături de familia sa și a fost fotografiat vizitând celebrul Taj Mahal din statul vecin Uttar Pradesh.

Potrivit Indian Express, Lopez a interpretat vineri, la ceremonia sangeet, câteva dintre cele mai mari hituri ale sale, precum „Get On the Floor”, „Waiting for Tonight”, „Save Me Tonight”, „Get Right” și „Ain’t Your Mama”, acompaniată de dansatori și având mai multe schimbări de costume.

Momentul ar fi marcat prima ei vizită în India și a devenit rapid viral pe rețelele sociale, mulți comentând că „a părut ca un concert adevărat”.

Ceremonia mehendi de sâmbătă a adus și mai multe vedete de la Bollywood. Dia Mirza a prezentat evenimentul, iar Madhuri Dixit a susținut un colaj din piesele ei emblematice, apoi s-a alăturat artiștilor Cirque du Soleil pentru o reprezentație pe melodia „Jai Ho” a lui AR Rahman, câștigătoare de Oscar.

Pentru nuntă, mireasa a purtat un lehenga roșu marca Sabyasachi, cu broderie tradițională zari.

Deși cifrele exacte nu sunt cunoscute, NDTV estimează că nunta a costat între 7.3-7.7 milioane de euro, incluzând toate cheltuielile pentru locații, cazarea invitaților și onorariile artiștilor.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la companie pentru o sumă uriașă
digi24.ro
image
Cel mai bogat ucrainean primește undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică importantă din România
stirileprotv.ro
image
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
gandul.ro
image
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
mediafax.ro
image
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
libertatea.ro
image
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
„Pun deoparte chiar și 2.000 de euro pe lună”. La 24 de ani, o tânără a lăsat Spania pentru Elveția, unde și-a găsit un job de bonă
antena3.ro
image
Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire
observatornews.ro
image
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în decembrie 2025: data la care vine şi poştaşul la uşă. Cine primeşte bani în plus
playtech.ro
image
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Ea este Elena, tânăra care și-a pierdut viața în Argeș, sub roțile unui camion! Ce mesaj a apărut pe rețelele sociale după decesul ei: „Te iubesc acum și pentru tot restul vieții”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
romaniatv.net
image
Planul de pace pentru Ucraina se reduce la 22 de puncte. Săptămâna viitoare, discuții directe Rusia și SUA
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Foto sus: Hotelul Furnica din Sinaia (© Rotaru Florin / Wikimedia Commons)
Hotelul Furnica din Sinaia, scos la vânzare de Casa Regală a României
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Mihai (Meme) și Teodora Stoica au scăpat de cancer și ajutați de această metodă la îndemâna oricui. Ce presupune

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât