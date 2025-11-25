Andrea Bălan a stabilit data nunții cu tenismenul Victor Cornea, „protejatul” lui Klaus Iohannis

Andreea Bălan (41 de ani) și Victor Vlad Cornea (32 de ani) au anunțat ieri că anul viitor, pe 10 mai, vor face nunta.

Artista și jucătorul de tenis (locul 119 ATP la dublu) formează un cuplu de doi ani și jumătate. Cei doi au dorit să fixeze data fericitului eveniment exact în ziua în care vor aniversa 3 ani de relație.

Andreea Bălan a păstrat misterul legat de melodia pe care va fi dansul mirilor și a spus că nu se va fura mireasa. „Va fi o surpriză, o melodie de-ale mele, pe care o voi lansa anului viitor, la 1 martie, când voi avea un concert la Sala Palatului. Va fi pe ritm de vals. Neașteptată a fost cererea, la înălțime, și mă bucur că s-a întâmplat”, a precizat și Andreea Bălan.

9 ani este diferența de vârstă dintre cei doi, iar Andreea este încântată că se înțelege de minune cu sportivul care a câștigat în carieră, din tenis, suma de 320.311 de dolari, potrivit ATP.

„De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament. Sunt binecuvântată și recunoscătoare și mă bucur că Victor este alături de noi, dar și alături de fetițele mele, Ella și Clara. Mai este și Luca, băiatul lui, și formăm o adevărată familie”, a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan are două fete, Ella și Clara, dintr-un mariaj anterior, în timp ce Victor Cornea are un băiat, Luca, dintr-o relație anterioară, dar nu a mai fost însurat.

Victor Vlad Cornea este socotit „protejatul” fostului președinte Klaus Iohannis, alături de care s-a antrenat la Sibiu. Tatăl lui Cornea este fostul șef al Sălii Sporturilor din oraș.