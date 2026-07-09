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În culisele căsniciei de 53 de ani a lui Bonnie Tyler. Viața de familie pe care a ținut-o departe de lumina reflectoarelor

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Legenda muzicii Bonnie Tyler a murit pe 8 iulie 2026, la vârsta de 75 de ani, lăsând în urmă o căsnicie de 53 de ani cu soțul său, Robert Sullivan.

Bonnie Tyler
Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani FOTO Getty Images

Familia artistei, „profund îndurerată”, a anunțat decesul printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al cântăreței. Potrivit acestuia, Bonnie Tyler a murit într-un spital din Portugalia, după ce s-a confruntat o perioadă îndelungată cu probleme de sănătate.

Deși Bonnie Tyler, pe numele său real Gaynor Hopkins, s-a bucurat de un succes uriaș datorită unor hituri emblematice ale anilor ’80, precum „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out For A Hero” și „If You Were A Woman (And I Was A Man)”, și a continuat să susțină concerte până aproape de sfârșitul vieții, ea și soțul său au dus în paralel o existență liniștită, departe de atenția publicului.

Înainte de moartea artistei, cei doi își împărțeau timpul între Portugalia și Țara Galilor și administrau, totodată, o afacere de succes în domeniul imobiliar, scrie revista Hello!.

„Robert este foarte priceput la investițiile imobiliare”, spunea Bonnie Tyler în 2023, dezvăluind că împreună cumpăraseră o fermă în Noua Zeelandă, dețineau 65 de grajduri pentru cai și 22 de proprietăți în comitatul Berkshire, din Anglia.

S-au cunoscut într-un club de noapte

Robert Sullivan lucra ca manager al unui club de noapte când a cunoscut-o pe Bonnie, în 1970, după ce aceasta începuse să cânte în localurile din Swansea, în Țara Galilor. Cei doi s-au căsătorit pe 4 iulie 1973.

„Cred că secretul relației noastre este faptul că ne-am cunoscut înainte ca eu să devin celebră”, declara artista pentru The Times.

„Nu avem copii pentru că am amânat prea mult momentul în care să renunțăm la metodele contraceptive, iar apoi am pierdut o sarcină când aveam 40 de ani. Am fost ghinionistă, dar îmi iubesc toți nepoții și nepoatele. Casa noastră din Mumbles este ca gara Paddington, pentru că toată lumea vrea să vină în vizită la mătușa Gaynor”, povestea Bonnie Tyler.

Case în Țara Galilor și Portugalia

Bonnie Tyler și Robert Sullivan aveau locuințe în satul de coastă Mumbles, situat în peninsula Gower, lângă Swansea, în sudul Țării Galilor, dar și în Albufeira, în regiunea Algarve din Portugalia.

În 2009, cei doi au demolat vila lor cu cinci dormitoare din stațiunea Santa Eulalia pentru a construi, potrivit presei, o locuință modernă, cu fațadă integral din sticlă și o grădină amenajată cu spectaculoase elemente acvatice.

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Artista descria casa din Algarve drept „refugiul” său, însă spunea că va avea mereu o afecțiune specială pentru sudul Țării Galilor.

„Iubesc Mumbles și coasta Gower. Când vremea ține cu noi, nu există un loc mai frumos. Mi-a plăcut întotdeauna această zonă și îmi place să fiu aproape de familia mea”, declara Bonnie Tyler pentru BBC.

Bonnie Tyler si Robert Sullivan FOTO Facebook / Great Old Music
Bonnie Tyler si Robert Sullivan FOTO Facebook / Great Old Music

Afacerea imobiliară care le-a adus o avere

Înainte de a deveni dezvoltator imobiliar, Robert Sullivan a lucrat ca agent imobiliar.

El și Bonnie Tyler au investit în proprietăți din întreaga lume, iar totul a început în anii ’70, când Robert și partenerul său de afaceri au cumpărat un teren în Noua Zeelandă.

„La început am avut o fermă de capre de Cașmir, apoi am transformat-o într-o fermă de vaci pentru producția de lapte”, declara Bonnie Tyler pentru The Times în 2023, același an în care cuplul a vândut proprietatea.

„Deținem și 65 de grajduri în Lambourn, Berkshire, pe care le închiriem către Jockey Club. La un moment dat aveam și 22 de case în Berkshire, dar între timp am vândut 17 dintre ele”, a mai spus artista.

Averea personală a lui Robert Sullivan nu a fost făcută publică, însă presa estima că el și Bonnie Tyler aveau împreună o avere de aproximativ 40 de milioane de dolari, construită în mare parte datorită investițiilor imobiliare și carierei muzicale de succes a artistei.

Robert Sullivan a participat la Jocurile Olimpice

Înainte de a o cunoaște pe Bonnie Tyler, Robert Sullivan a fost un judoka de performanță. El a reprezentat Marea Britanie la Jocurile Olimpice de vară din 1972, desfășurate la München, concurând la categoria semimijlocie masculină, unde s-a clasat pe locul 18.

În același an, a cucerit medalia de argint la Campionatul European pe echipe, organizat în Țările de Jos.

Legătura cu Catherine Zeta-Jones

Într-un videoclip publicat pe Instagram în 2017, în care Catherine Zeta-Jones și familia sa dansau pe melodia „Total Eclipse of the Heart”, actrița laureată cu Oscar a dezvăluit că „fantastica Bonnie Tyler este rudă cu familia Jones”.

Legătura de rudenie vine prin intermediul lui Robert Sullivan, care este văr cu tatăl actriței, David James Jones.

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