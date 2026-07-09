A murit Bonnie Tyler, interpreta piesei „Total Eclipse of the Heart”. Artista avea 75 de ani și urma să cânte în toamnă la București

Bonnie Tyler, cântăreaţa, cunoscută pentru hituri precum „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” şi „It's a Heartache”, a decedat la vârsta de 75 de ani, anunţă BBC. În octombrie, artista urma să cânte la Bucureşti.

„Familia şi echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunţe că Bonnie a decedat în mod neaşteptat aseară într-un spital din Portugalia, ca urmare a bolii pentru care era tratată”, se arată într-un mesaj pe site-ul cântăreţei, scrie News.

Artista nominalizată la premiile Grammy urma să înceapă mai târziu în acest an un turneu european pentru a marca 50 de ani de la lansarea hitului său din 1976, „Lost In France”, care a intrat în topurile muzicale din întreaga Europă.

În luna iunie, artista în vârstă de 75 de ani a fost trezită din coma indusă în care s-a aflat timp de mai multe săptămâni, după o intervenție chirurgicală intestinală de urgență suferită la începutul lunii mai.

Reprezentanții artistei au adăugat atunci că speră ca Bonnie Tyler să își poată relua activitatea artistică în cursul anului 2027.

O carieră de peste cinci decenii

Bonnie Tyler este una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii internaționale. Artista a devenit celebră în anii '70 și '80 datorită unor hituri precum It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart și Holding Out for a Hero.

Recunoscută pentru vocea sa răgușită și stilul inconfundabil, cântăreața a continuat să susțină concerte și după împlinirea vârstei de 70 de ani. În ultimii ani, avea peste 50 de spectacole anual, în special în Germania, Elveția și Austria.