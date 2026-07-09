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Cine a fost Gabi Mureșan. Fostul internațional a cucerit opt trofee cu CFR Cluj și a devenit primar după retragerea din fotbal

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Fostul internațional român Gabi Mureșan a murit la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat într-un lac din comuna Apold, județul Mureș, localitatea pe care o conducea în calitate de primar.

imagine cu gabi muresan, fost fotbalist si primar
FOTO: Facebook

Surse locale susţin că primarul ar fi fost la saună, împreună cu câteva persoane, după care ar fi intrat în lacul rece din apropiere, i s-ar fi făcut rău și a dispărut sub apă. Anturajul lui a realizat dispariţia o oră mai târziu.

Gabi Mureșan, carieră fulminantă în fotbal

Născut la 13 februarie 1982, la Sighișoara, Gabi Mureșan a fost unul dintre cei mai apreciați mijlocași defensivi ai generației sale.

Și-a început cariera la Gaz Metan Mediaș, după care a îmbrăcat tricoul Gloriei Bistrița, înainte de transferul care avea să-i marcheze cariera, la CFR Cluj, în 2007.

În cei șase ani petrecuți în Gruia, Mureșan a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei care a dominat fotbalul românesc și s-a remarcat în cupele europene.

Cu CFR Cluj a câștigat trei titluri de campion al României (2008, 2010 și 2012), trei Cupe ale României și două Supercupe, contribuind la cele mai importante performanțe europene din istoria clubului, inclusiv victoria cu AS Roma și succesul obținut pe terenul lui Manchester United în UEFA Champions League.

După despărțirea de CFR Cluj, a jucat un sezon în Rusia, la Tom Tomsk, iar apoi s-a întors în România, unde a îmbrăcat tricoul formației ASA Târgu Mureș, alături de care a mai câștigat o Supercupă a României în 2015.

De-a lungul carierei, Gabi Mureșan a îmbrăcat de nouă ori tricoul echipei naționale a României, iar în 2017 s-a retras din activitate.

A fost ales primar al comunei Apold în 2020

După încheierea carierei sportive, s-a întors în comuna Apold, aflată la aproximativ 15 kilometri de Sighișoara, unde a deschis o pensiune și s-a implicat în administrația locală. În 2020 a fost ales primar al comunei cu peste 63% din voturi, iar în 2024 a fost reales cu aproape 89%, obținând un al doilea mandat.

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