Gemenele de la trupa Indiggo, probleme cu legea în Statele Unite. Cele două artiste au fost reținute de mai multe ori

La aproape 25 de ani de la debutul trupei Indiggo, formație care a făcut furori în anii 2000 cu hitul „Nu-mi pasă”, gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea au probleme cu legea în Statele Unite ale Americii. Cele două artiste stabilite în SUA au fost reținute de mai multe ori de autorități în 2025, după ce ar fi fost implicate în incidente produse în Miami.

Potrivit documentelor oficiale citate de România TV, acuzațiile au pornit de la o femeie de 65 de ani, care a reclamat vătămare corporală. Ulterior, presa a dezvăluit că reclamanta este chiar mama gemenelor, Violeta Modorcea.

Gabriela Modorcea a fost reținută prima dată pe 6 aprilie 2025, pentru violență domestică, iar pe 15 aprilie a ajuns din nou în custodia poliției, fiind acuzată de identitate falsă.

Sora ei, Mihaela Modorcea, s-a confruntat cu probleme și mai grave. Pe 15 aprilie 2025, ea a fost reținută pentru jaf, identitate falsă și tulburarea ordinii publice, iar pe 10 mai a fost din nou în atenția autorităților, fiind reținută pentru a doua oară.

În cazul Gabrielei Modorcea, situația s-a încheiat rapid. Mama ei nu a dorit continuarea demersurilor penale. Artista a achitat o cauțiune de 1.000 de dolari, iar dosarul a fost clasat pe 27 mai 2025.

Mihaela Modorcea, însă, nu a scăpat de probleme. Având mai multe capete de acuzare, dosarul ei este în continuare pe rol, iar pe 5 octombrie 2025 a fost administrat probatoriul în cadrul procesului aflat în desfășurare.

Trupa Indiggo, formată în anii 2000, a cunoscut succesul în România și a colaborat cu compozitori celebri precum Horia Moculescu și Mihai Alexandru. Surorile au avut și apariții internaționale, inclusiv la „America’s Got Talent”, după ce s-au mutat în SUA.