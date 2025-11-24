Noi detalii despre sinuciderea asistată a gemenelor Kessler: „Ellen era bolnavă și deprimată. Alice nu era, dar nu voia ca sora ei să moară singură"

Au apărut noi detalii despre moartea gemenelor Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăți din Italia şi Germania în anii 1960, care au sfârșit în urmă cu o săptămână, prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani, în locuința lor din apropiere de Munchen.

„Ellen suferise un accident vascular cerebral, avea probleme cardiace, dar mai ales o depresie severă. Era bolnavă. Alice, pe de altă parte, nu era. Avea, firește, afecțiunile normale pentru o persoană de 89 de ani”, a povestit Gabriele Gräfin, contesa de Castell-Rüdenhausen, prietenă comună a gemenelor, pentru cotidianul german Tz, citat de Corriere della Sera.

Gabriele Gräfin a oferit noi detalii despre sinuciderea lor, sugerând că Alice nu voia ca Ellen, care era bolnavă, să moară singură.

„În fiecare marți ne întâlneam la masa noastră obișnuită, până la sfârșit”, a explicat prietena celor două pentru Tz, care relatează că totul a fost planificat cu ajutorul unui avocat și al unui medic.

„Este teribil de trist”

Gemenele stabiliseră data de 17 noiembrie ca fiind ultima lor zi cu câteva luni înainte.

Cu două zile înainte de sinucidere, surorile Kessler au vizitat niște prieteni apropiați și au lăsat pachete cu bijuterii și scrisori de adio în cutiile lor poștale.

Una dintre scrisori era adresată Gabrielei Gräfin (81 de ani).

„Ne-am văzut și marțea dinaintea morții lor. Totul era ca de obicei. Nu știam că va fi ultima dată când le voi vedea. Este teribil de trist”, a mai spus prietena gemenelor.



„Ellen se uita la mine cu afecțiune, fără să spună nimic”

Contesa a mărturisit că un lucru i-a atras atenția:

„Amândouă deveniseră atât de amabile. Obișnuiau să mă certe adesea pentru că le întrerupeam. Dar, în ultima vreme, Ellen se uita la mine cu afecțiune, fără să spună nimic. Alice, ca un căpitan pe marea liberă, le-a ghidat pe amândouă prin marea vieții. Până la sfârșit”, a spus contesa, care le cunoștea încă din tinerețe.

Abia acum s-a aflat că Ellen era deja grav bolnavă la acea vreme.



