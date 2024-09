În această săptămână a fost ales câștigătorul celui de-al 19-lea sezon al America's Got Talent. Iar povestea lui Richard Goodall, câștigătorul celebrei competiții, este una extraordinară, impresionantă și motivantă.

De 23 de ani, Richard Goodall (55 de ani) lucrează ca îngrijitor la o școală din statul american Indiana. De-a lungul anilor, mai mulți apropiați i-au spus că are o voce specială. Iar Richard a crezut în visul său și în vocea sa minunată și s-a decis să se înscrie în acest an la audiții la America's Got Talent.

Părea o misiune imposibilă în condițiile în care sunt numeroși concurenți cu voci foarte bune. Însă Richard Goodall nu a renunțat vreodată la visul său. Iar la audiții a ales o melodie celebră a trupei Journey. O melodie cu un titlu motivant și parcă predestinat: “Don’t Stop Believin’” (n. red. - ”Nu renunța vreodată să crezi”). Iar ce a urmat a fost pur și simplu fantastic. Vocea lui Richard i-a uluit pe jurați și pe spectatori și i-a dus cu gândul la legendarul Steve Perry, fostul solist al trupei Journey. Heidi Klumm a apăsat Golden Buzz, iar Simon Cowell i-a spus pur și simplu: ”Ești eroul meu”. Și de aici a început incredibila poveste a lui Richard Goodall la America's Got Talent.

Foarte pasionat de baladele puternice ale anilor 1980, Richard a cântat pe parcursul următoarelor etape “How Am I Supposed to Live Without You” a lui Michael Bolton și “Eye of the Tiger” a trupei Survivor. Iar în finală a impresionat din nou cu superba baladă “Faithfully” a trupei Journey și a câștigat America's Got Talent, un milion de dolari și o mașină. La 55 de ani, Richard este cel mai vârstnic câștigător al faimosului concurs.

În finală a mai urmat un moment memorabil. Richard a cântat “Don’t Stop Believin’ ” alături de Neal Schon și trup Journey! Încă un vis devenit realitate.

"Un îngrijitor pe nume Richard Goodall a cântat la audiții 'Don’t Stop Believin'.' Iar acum a cântat alături de Journey în finală", a spus Howie Mandel, unul dintre jurați.

”Simon Cowell spune că două minute îți pot schimba viața. Eu pot spune că viața mea s-a transformat, am reușit”, a spus printre lacrimi Richard Goodall, îngrijitorul care a câștigat America's Got Talent.

Proaspătul câștigător cu o poveste atât de emoționantă a mai spus ulterior că va mai lucra ca îngrijitor la școala din Indiana, dar ”nu foarte mult timp”. Pentru Richard Goodall a început o nouă viață, grație vocii sale incredibile.