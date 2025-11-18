search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Sophie Grégoire, fosta soție a lui Justin Trudeau, a vorbit despre modul în care gestionează atenția publică din jurul relației dintre fostul premier canadian și cântăreața Katy Perry, subliniind că preferă să rămână echilibrată și să își asume propriile emoții.

Fosta soție a lui Justin Trudeau a vorbit despre viața de după separarea de fostul premier FOTO: X
Fosta soție a lui Justin Trudeau a vorbit despre viața de după separarea de fostul premier FOTO: X

Invitată la podcastul „Arlene is Alone”, Sophie Grégoire a fost întrebată despre publicitatea intensă generată de relația fostului său soț cu artista Katy Perry. Gazda Arlene Dickinson a remarcat cât de „calmă” rămâne Grégoire în fața tuturor comentariilor, iar aceasta a răspuns cu sinceritate.

Ştii, suntem fiinţe umane şi lucrurile ne afectează. E normal”, a spus Sophie Grégoire. „Modul în care reacţionezi la lucruri este decizia ta. Aşadar, eu aleg să ascult muzica în loc de zgomot”, a mărturisit ea, citată de News.ro.

Grégoire și Justin Trudeau au anunțat separarea în august 2023. Cei doi s-au căsătorit în 2005 și au împreună trei copii: Xavier, Ella-Grace și Hadrien.

Despre relația publică dintre Trudeau și Perry

Relația lui Justin Trudeau cu Katy Perry a atras atenția încă din septembrie, când au apărut primele fotografii cu cei doi într-o aparentă îmbrățișare. Cuplul a confirmat public legătura după ce a fost surprins ținându-se de mână la cabaretul Crazy Horse din Paris, în preajma zilei de naștere a cântăreței, în octombrie.

Sophie Grégoire spune că este conștientă de impactul pe care astfel de momente îl pot avea asupra opiniei publice și asupra propriei sale vieți.

Sursa video: Instagram / Sophie Grégoire Trudeau

Ce fac cu ele este decizia mea”, a spus ea. „Femeia care vreau să devin prin asta este decizia mea”, a continuat Grégoire, precizând totuși că nu crede în reprimarea emoțiilor. „Mă voi lăsa dezamăgită de cineva, mă voi lăsa înfuriată, tristă. Și știu cu certitudine cât de important este, ca susținătoare a sănătății mintale, să simți aceste emoții”, a adăugat ea.

„Nu sunt mamă singură”

La începutul discuției, Grégoire a ținut să clarifice un lucru când Dickinson s-a referit la ea drept „mamă singură”.

Cu siguranţă nu sunt mamă singură”, a spus Grégoire. Am o relaţie cu un tată care are o dragoste profundă şi este foarte disponibil pentru copiii săi”, a subliniat ea.

