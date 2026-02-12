search
Joi, 12 Februarie 2026
Schimb dur de replici între foști colegi din USR. Cristian Ghinea îl atacă pe Vlad Gheorghe: „E un ticălos și o sculă a sistemului"

Publicat:

Un scandal a izbucnit între doi foști colegi din USR. Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, l-a atacat pe Vlad Gheorghe, proaspăt numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, pe care l-a catalogat drept „ticălos” și „unealtă a sistemului”.

Vlad Gheorghe. FOTO: Facebook
Vlad Gheorghe. FOTO: Facebook

Cristian Ghinea susține că Vlad Gheorghe ar fi acționat în trecut împotriva intereselor USR, în contextul tensiunilor politice dintre PSD și PNL de acum câțiva ani. Ghinea afirmă că pozițiile publice ale lui Vlad Gheorghe ar fi contribuit la slăbirea partidului.

„În cazul lui Vlad Gheorghe, îmi mențin afirmația că este o «cârtiță». Acum trei ani, când PSD și PNL încercau să impună un regim hibrid în România, când toți primarii USR primeau oferta să treacă la PNL sau să fie invitați la DNA, atunci Vlad Gheorghe era pe toate televiziunile, acuzând partidul de corupție. Acela a fost momentul definitoriu că Vlad Gheorghe e un ticălos și o sculă a sistemului care încerca să destructureze USR-ul”, a declarat Cristian Ghinea într-o intervenție la Digi24.

Totodată, Ghinea respinge ideea unei apropieri politice între USR și PNL reprezentată de Hubert Thuma, unul dintre rivalii premierului Ilie Bolojan.

„Nu există niciun interes comun între noi și aripa Thuma. L-am acuzat pe Thuma de corupție. Doar am constatat că noi, USR, ne-am dori ca Ilie Bolojan să fie mai curajos”, a mai spus fostul ministru.

În replică, Vlad Gheorghe respinge acuzațiile și critică limbajul folosit de Cristian Ghinea, pe care îl consideră inacceptabil în spațiul public.

Acesta susține că nu există „coincidențe” în atacurile lansate la adresa sa și îl acuză pe fostul ministru că se aliniază politic cu Hubert Thuma, principalul contestatar din PNL al premierului.

„În legătură cu limbajul suburban, nu vreau să comentez. E ceva ce nu ar trebui să existe în spațiul public. Am învățat că nu există coincidențe și nu pot să spun că este problema mea modul în care se aliază acești doi domni. Cred că se pot căuta sumele încasate de anumite persoane de la partide, dar nu vreau să intrăm prea tare în această discuție, pentru că avem probleme mult mai serioase decât alinierea domnului Ghinea și a domnului Thuma în proiecte politice”, a declarat Vlad Gheorghe.

