Fiul rapperului Lil Jon, găsit mort într-un iaz la nord de Atlanta. Era dat dispărut de câteva zile

Nathan Smith, 27 de ani, cunoscut profesional ca DJ Young Slade și fiul rapperului Lil Jon, a fost găsit mort într-un iaz la nord de Atlanta, Georgia.

Rapperul american Lil Jon a declarat vineri, 6 februarie, că fiul său, Nathan Smith, a decedat, confirmând vestea într-un comunicat comun cu mama lui Smith, scrie The Guardian.

„Sunt extrem de îndurerat de pierderea tragică a fiului nostru, Nathan Smith. Mama lui [Nicole Smith] și cu mine suntem devastați”, se arată în comunicat.

Lil Jon l-a descris pe fiul său ca pe un „tânăr incredibil de talentat”, producător muzical, artist, inginer și absolvent al Universității New York.

„Mulțumim tuturor pentru rugăciuni și sprijin în căutarea lui în ultimele zile. Mulțumim întregului departament de poliție Milton care s-a implicat”, a adăugat rapperul.

Potrivit poliției, Nathan Smith a părăsit locuința din Milton „în circumstanțe neobișnuite” marți dimineața.

„Nathan a fost cea mai amabilă persoană pe care ai putea-o întâlni vreodată”, se mai arată în mesajul lui Lil Jon. „Era extrem de grijuliu, atent, politicos, pasionat și cu suflet mare – iubea familia și prietenii din viața lui la maxim”.

Artistul era dat dispărut

Poliția a precizat că Smith, 27 de ani, „a fugit de acasă și era dat dispărut”, conform afișului de persoane dispărute distribuit pe rețelele sociale.

„A plecat pe jos și nu avea telefon la el”, a adăugat poliția. „Este posibil să fie dezorientat și să aibă nevoie de ajutor. Familia și prietenii sunt îngrijorați pentru siguranța lui.”

Poliția din Milton a început imediat căutările, iar după ce nu a reușit să îl găsească, autoritățile au extins căutarea la un iaz din apropierea locuinței lui Smith.Vineri, înainte de prânz scafandrii departamentului de pompieri din Cherokee County au descoperit un corp în iaz.

„Persoana este considerată a fi Nathan Smith, în așteptarea confirmării oficiale de către Biroul de Medicină Legală din comitatul Fulton”, a declarat poliția.

„Pe baza anchetei până în prezent, nu există indicii de implicare a altor persoane”, a precizat poliția. „Totuși, Divizia de Investigații Criminale a Poliției Milton va continua să trateze cazul ca pe o anchetă deschisă și activă.”

Poliția a mai precizat că nu vor fi oferite detalii suplimentare până la stabilirea cauzei și a modului de deces de către medicul legist.

Lil Jon, născut Jonathan Smith, este rapper și producător din Atlanta, fiind o figură centrală în subgenul crunk al hip-hop-ului. Este cunoscut pentru piese precum „Get Low” (2002), cu grupul East Side Boyz, și „Turn Down for What” (2013), cu DJ Snake.