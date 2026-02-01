Anomalia congenitală de care suferea actriţa Catherine O'Hara, cunoscută pentru rolul din „Singur acasă”. Oganele sale erau poziționate invers

Decedată vineri, 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani, actriţa Catherine O'Hara, cunoscută pentru rolurile din „Home Alone”, „Schitt's Creek” şi „Best in Show”, suferea de o anomalie congenitală extrem de rară.

Este vorba de dextrocardie cu situs inversus, o particularitate prezentă la mai puţin de o persoană din 10.000, potrivit News.ro.

Această anomalie medicală presupune inversarea poziţiei organelor interne, ca într-o imagine în oglindă.

Inima şi stomacul său se aflau în partea dreaptă a corpului, iar ficatul în stânga, o dispunere opusă celei întâlnite la majoritatea oamenilor.

Dicţionarul medical al Academiei de Medicină arată că dextrocardia este, de regulă, congenitală şi poate apărea izolată sau asociată cu inversarea tuturor organelor.

O'Hara a vorbit public despre această condiţie în 2021, cu umorul care a consacrat-o.

„Sunt un monstru, nu-i aşa?”, glumea ea, povestind cum a descoperit întâmplător diagnosticul în timpul unor teste pentru depistarea tuberculozei.

„Nici măcar nu ştiu numele, pentru că nici nu vreau să-l ştiu”

O asistentă observase nereguli la electrocardiogramă, iar investigaţiile suplimentare au dus la surprinzătoarea concluzie.

„Ne spune: «Sunteţi primul meu caz!» Iar eu am răspuns: «Foarte bine». Nici măcar nu ştiu numele, pentru că nici nu vreau să-l ştiu. Ceva de genul cardio-inversat, şi chiar dextrocardie şi ceva-inversat”, rememora actriţa.

Deşi dextrocardia cu situs inversus poate complica anumite afecţiuni cardiace sau malformaţii asociate, multe persoane trăiesc fără să ştie vreodată că au această anomalie.

„Oamenii vor începe să creadă că sunt ignorantă pentru că nu ştiu asta, dar nu vreau să ştiu, pentru că nu eram conştientă de asta înainte”, spunea actrița

În cazul Catherinei O’Hara, rămâne neclar dacă această anomalie a avut vreo legătură cu moartea sa

Cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică până acum.

„Te iubesc. Ne vom revedea”

Amintim că actrița și comediana canadiano-americană Catherine O’Hara a murit vineri, 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani, după „o scurtă boală”, potrivit confirmării managerului său pentru Variety.

Actorul Macaulay Culkin, care a avut rolul principal în filmul „Home Alone” („Singur Acasă”), producție în care actrița Catherine O’Hara a jucat rolul mamei sale, a transmis un mesaj emotionant:

„Mamă, credeam că mai avem timp... Voiam să stau lângă tine și să mai vorbim. Te-am auzit, dar aveam atât de multe de spus. Te iubesc. Ne vom revedea”, este mesajul postat de Macaulay Culkin pe Instagram, însoțit de o fotografie cu cei doi din Home Alone și o altă imagine de la ceremonia de pe Hollywood Walk of Fame din 2023, unde Culkin a primit o stea și O’Hara a fost prezentă.