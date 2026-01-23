Trupul unui înotător rus dispărut în urmă cu aproape o jumătate de an a fost găsit decapitat și fără membre

Trupul înotătorului rus Nikolai Svechnikov, dispărut în timpul cursei transcontinentale de pe Bosfor a fost găsit la aproape cinci luni după dispariție. Cadavrul nu avea cap și nici membre.

Consulatul Rusiei la Istanbul a confirmat că testele ADN au identificat corpul descoperit pe 20 ianuarie drept cel al lui Nikolai Svechnikov, un înotător și antrenor în vârstă de 29 de ani, dat dispărut în timpul competiției din 24 august, potrivit CBS News

Dispariție observată abia după încheierea cursei

Svechnikov participa la celebra cursă de 4 mile care leagă Asia de Europa, alături de peste 2.800 de sportivi din 81 de țări.

Comitetul Olimpic Turc a anunțat că sportivul „a dispărut în timpul cursei”, absența lui fiind remarcată abia la câteva ore după finalul competiției.

Potrivit guvernatorului Istanbulului, imaginile de supraveghere și cipul de cronometrare montat pe picior confirmă că înotătorul a luat startul, însă nu a mai ajuns la finish. Căutările intense ale pazei de coastă și ale poliției maritime au rămas fără rezultate luni la rând.

Descoperire macabră aproape de malul european

Marți dimineață, poliția a găsit trupul unui bărbat în apropiere de faleza Bebek, în apropiere de zona de final a cursei. Procuratura din Istanbul a precizat că trupul era grav mutilat, fără cap, brațe și picioare, dar avea un costum de baie, ceea ce a dus imediat la suspiciunea că ar putea fi vorba despre sportivul rus. Testele ADN au confirmat ulterior identitatea sportivului.

Familia acuză neglijență în organizarea competiției

Avocatul familiei, Alperen Çakmak, a declarat că ancheta poliției trebuie să avanseze rapid și că trebuie urmărite toate pistele privind posibile neglijențe ale organizatorilor.

„Vom face tot ce este necesar pentru a identifica persoanele responsabile. Există și o procedură separată pentru despăgubiri, pe care o vom continua”, a spus acesta.

Întrebări privind siguranța cursei

Cursa transcontinentală de pe Bosfor presupune închiderea temporară a uneia dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume. Participanții au la dispoziție două ore pentru a parcurge traseul, iar cei care nu reușesc sunt recuperați de paza de coastă.

Unii înotători au criticat în trecut organizarea, acuzând lipsa monitorizării adecvate și numărul insuficient de bărci de salvare, potrivit The Moscow Times.