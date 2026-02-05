Modelul Cristina Perez Galcenco, fiica fostului portar Ignacio Perez, a murit la doar 21 de ani

Modelul Cristina Perez Galcenco a murit la doar 21 de ani, într-un eveniment care a șocat lumea modei și pe cei apropiați. Tânăra, fiica fostului portar spaniol Ignacio „Nacho” Perez și a moldovencei Tatiana Galcenco, a fost găsită fără suflare în locuința sa din Malaga, notează presa spaniolă.

Autoritățile spaniole au precizat că nu au fost descoperite urme de violență, iar moartea a survenit din cauze naturale, un eveniment extrem de rar pentru o persoană atât de tânără și fără probleme de sănătate cunoscute.

Cristina Perez a început să practice gimnastica ritmică, dar în ultimii ani și-a dedicat întreaga atenție modelling-ului. Tânăra devenise un nume cunoscut în industria modei, participând la Săptămânile Modei de la Milano și Paris și colaborând cu brand-uri de lux precum Louis Vuitton.

Cei care au cunoscut-o au fost profund afectați de vestea dispariției sale. Graciela Suarez, directoarea unui eveniment la care participa Cristina, a declarat că este „devastată” și a anunțat că tânăra va fi omagiată la finalul săptămânii, în cadrul prezentării de modă Campoamor.

Jose Ignacio Perez Solmo, cunoscut ca „Nacho”, tatăl Cristinei, a fost portar la Aviles, Huelva, Sabadell și Langreo, evoluând în diviziile inferioare din Spania. Apogeul carierei sale a fost la Sporting Gijon, echipă cu care a jucat în primul eșalon la mijlocul anilor ’70.

Moartea Cristinei Perez Galcenco ridică un semnal de alarmă asupra sănătății tinerilor chiar și în absența unor afecțiuni cunoscute, iar comunitatea modei îi va păstra memoria vie prin omagiile din această săptămână.