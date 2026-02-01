„Copiii ajung să se îndrăgostească de personalitatea mea, uneori asta îmi creează probleme”: Michael Jackson, în audio inedit despre copii

Copiii se îndrăgosteau de personalitatea lui Michael Jackson şi voiau să-l atingă sau să-l îmbrăţişeze, iar „uneori asta crea probleme”, spune regretatul superstar pop într-o înregistrare audio recent dezvăluită, relatează The Guardian.

Înregistrările fac parte dintr-un nou documentar de patru episoade produs de Wonderhood Studios din Marea Britanie, intitulat The Trial, care începe miercuri și explorează achitarea lui Jackson de acuzațiile de abuz sexual asupra copiilor în urma unui proces penal de 14 săptămâni, desfășurat în apropiere de Los Angeles, în 2005.

Un trailer al serialului difuzat de Channel 4 surprinde vocea lui Jackson spunând: „Copiii... vor doar să mă atingă şi să mă îmbrăţişeze. Copiii ajung să se îndrăgostească de personalitatea mea – uneori asta îmi creează probleme”.

New York Post a relatat, de asemenea, o altă declarație alarmantă din aceste înregistrări: „Dacă mi-ai spune acum... «Michael, nu vei mai putea vedea niciun alt copil»... m-aş sinucide”, ar fi spus artistul.

Serialul își propune să depășească „circul mediatic” care a înconjurat procesul lui Jackson, abordând totodată teme precum faimă, rasă și sistemul judiciar american, potrivit site-ului Wonderhood Studios.

Înainte de achitare, Michael Jackson a fost acuzat de molestarea unui băiat, furnizarea de alcool unui copil, intoxicarea unui minor pentru abuz și complotul de a reține un minor și familia sa la ferma Neverland din California. Acuzațiile au apărut inițial în documentarul britanic Living with Michael Jackson, difuzat în februarie 2003.

În interviuri acordate în 2005, Jackson a susținut că acuzațiile au reprezentat „punctul cel mai de jos” din viața sa și că ar fi parte a unui plan elaborat pentru a-l discredita. Pe 13 iunie 2005, un juriu l-a găsit nevinovat de toate acuzațiile în sala de judecată din Santa Maria, California.

Michael Jackson a murit patru ani mai târziu, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei intoxicații acute cu Propofol. Medicul său personal, Conrad Murray, a fost condamnat pentru omor prin imprudență și a ispășit aproape doi ani de închisoare.