Hollywood plânge pierderea lui Diane Keaton. Omagii emoționante din partea colegilor și prietenilor

Legendara actriță Diane Keaton, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din „Tatăl miresei” și „The First Wives Club”, a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, potrivit revistei People, care citează un purtător de cuvânt al familiei. Moartea sa a fost un adevărat șoc pentru Hollywood și pentru întreaga lume, actrița nefiind cunoscută cu vreo boală recentă.

De-a lungul carierei sale, Keaton a reușit să se impună ca un simbol al originalității, talentului și eleganței excentrice, iar pierderea ei a lăsat un gol profund în lumea cinematografiei americane.

Colega sa de film, Goldie Hawn, alături de care a jucat în „The First Wives Club” din 1996, i-a adus un omagiu emoționant pe Instagram.

„Diane, nu eram pregătiți să te pierdem. Ne-ai lăsat în urmă o dâră de praf magic, plină de particule de lumină și amintiri dincolo de imaginație. Am convenit să îmbătrânim împreună și, într-o zi, poate să locuim împreună. Poate în viața viitoare. O să-mi lipsești extrem de mult. Inima mea este alături de frumoșii tăi copii, Dex și Duke”, a scris Hawn, evocând atât relația lor profesională, cât și legătura personală profundă.

Robert De Niro, un alt prieten apropiat și coleg de platou, a transmis pentru The Hollywood Reporter: „Sunt foarte trist să aflu de moartea lui Diane. Îmi era foarte dragă și vestea că ne-a părăsit m-a luat complet prin surprindere. Ne va lipsi. Fie-i țărâna ușoară.” Actorul subliniază impactul pe care Keaton l-a avut asupra colegilor săi, dar și asupra publicului, datorită prezenței sale autentice și carismei inconfundabile.

Și alte personalități de la Hollywood i-au adus omagii. Bette Midler, colega din „The First Wives Club”, a scris: „Strălucitoarea, frumoasa și extraordinara Diane Keaton a murit. Nu pot să vă spun cât de tristă mă face această veste. Era amuzantă, complet originală și lipsită de orice viclenie sau competitivitate. Ce vedeai era ceea ce era ea.”

Fiica lui Hawn, Kate Hudson, a distribuit un clip cu cele trei actrițe din film, adăugând legenda: „Te iubim atât de mult, Diane”. De asemenea, Steve Martin a rememorat momentele amuzante și pline de chimie artistică pe care le-a avut cu Keaton, publicând un clip dintr-un interviu din 2021.

Citește și: Elogiu fragilităţii VIDEO

Printre cei care au apreciat talentul său unic se numără și Candice Bergen și Mary Steenburgen, care au subliniat că Diane Keaton era o artistă completă, dar și o persoană cu o excentricitate fermecătoare.

„Este o pierdere imensă atât pentru mine personal, cât și pentru noi toți. Diane era extrem de talentată și minunat de excentrică. Îmi va lipsi teribil”, a declarat Bergen.

„Diane era magică. Nu a existat și nu va exista niciodată cineva ca ea. Am iubit-o și m-am simțit norocoasă să fiu prietena ei”, a scris Mary Steenburgen.

Actorul Leonardo DiCaprio, care a jucat alături de Keaton în filmul Marvin’s Room, a postat pe Instagram Stories un omagiu emoționant: „Diane Keaton era unică. Strălucitoare, amuzantă și fără complexe. O legendă, o icoană și un om cu adevărat bun. Am avut onoarea să lucrez cu ea la 18 ani. Ne va lipsi profund.”

Diane Keaton rămâne o legendă a cinematografiei, apreciată nu doar pentru talentul său excepțional, ci și pentru autenticitatea și umorul său inconfundabil. De-a lungul decadelor, ea a reușit să inspire și să încânte milioane de fani, lăsând în urmă o moștenire artistică care va dăinui în cinematografie și în inimile celor care au cunoscut-o sau i-au admirat filmele.