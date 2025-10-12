A murit Diane Keaton. Marea actriță de la Hollywood avea 79 de ani

Actriţa americană Diane Keaton, una dintre cele mai apreciate figuri ale cinematografiei americane, a murit la vârsta de 79 de ani, în California. Decesul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al familiei, citat de revista People. Până în prezent, nu au fost oferite detalii privind cauza morții, iar apropiații au cerut discreție în aceste momente dificile.

Vestea a provocat un val de reacții în lumea filmului, mulți colegi de breaslă exprimându-și șocul și tristețea. Diane Keaton era una dintre cele mai respectate actrițe de la Hollywood, cu o carieră de peste cinci decenii și un stil inconfundabil.

Keaton a devenit celebră în anii ’70, odată cu rolul Kay Adams din seria „Nașul”, regizată de Francis Ford Coppola. A colaborat îndelung cu Woody Allen, iar rolul principal din filmul „Annie Hall” i-a adus în 1977 Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

De-a lungul carierei, Diane Keaton a jucat în numeroase producții de succes, precum „Father of the Bride”, „The First Wives Club”, „Something’s Gotta Give” sau „Book Club”, impunându-se atât prin talentul actoricesc, cât și prin personalitatea excentrică și eleganța aparte.

Născută în Los Angeles, în 1946, Keaton a fost cunoscută pentru stilul său vestimentar original — pălării, cravate și pantaloni largi — și pentru naturalețea cu care aborda fiecare rol. Deși nu s-a căsătorit niciodată, a fost mamă a doi copii adoptați și a avut relații notabile cu actori precum Al Pacino, Woody Allen și Warren Beatty.

Diane Keaton rămâne o figură emblematică a filmului american, un simbol al feminității inteligente și al curajului artistic.