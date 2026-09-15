Despăgubire simbolică pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris

Vedeta americană de reality show-uri Kim Kardashian a primit marţi o sumă simbolică de 1 euro (1,15 dolari) drept daune de la hoţii care au ameninţat-o cu arma şi au legat-o într-un hotel din Paris în 2016 şi apoi i-au furat bijuteriile, inclusiv inelul de logodnă în valoare de 4 milioane de dolari.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kardashian, care a mărturisit că a crezut că va muri în timpul calvarului, a pretins suma simbolică de 1 euro de la unii dintre cei condamnaţi în mai 2025 pentru jaf într-un proces de daune civile, potrivit unui avocat al recepţionerei hotelului - un alt reclamant.

Răufăcătorii, adesea numiţi în Franţa „Hoţii Bunicuţi" din cauza vârstei lor înaintate, purtau măşti de schi şi erau deghizaţi în ofiţeri de poliţie. Jaful a fost, la momentul respectiv, cel mai mare din Franţa din ultimii 20 de ani. Majoritatea bijuteriilor nu au fost niciodată recuperate, inclusiv inelul de logodnă pe care i l-a dat soţul de atunci, rapperul Kanye West (acum cunoscut sub numele de Ye).

Recepționera hotelului solicitase daune de 500.000 de euro și a primit aproximativ 110.000 de euro, a declarat avocatul său.

Avocaţii parizieni ai lui Kardashian nu au răspuns solicitării de a comenta.

Kardashian i-a spus în instanţă în 2025 lui Aomar Ait Khedache, creierul jafului, pe atunci în vârstă de 69 de ani, că l-a iertat, dar că acest lucru nu a înlăturat trauma evenimentelor. El a fost închis timp de trei ani, iar alte şapte persoane au fost condamnate pentru implicarea în acest caz.