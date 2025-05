„Am crezut că o să mor”. Kim Kardashian a povestit în lacrimi momentele de groază din timpul jafului de la Paris

Noaptea în care mai mulți hoți înarmați au legat-o pe Kim Kardashian și au forțat-o să predea bijuterii în valoare de milioane de dolari a lăsat-o traumatizată și i-a schimbat viața pentru totdeauna, a declarat cea mai bună prietenă a vedetei și stilista sa în fața unui tribunal din Paris.

Kim Kardashian a declarat marți, la un tribunal din Paris, că a crezut că va fi violată și ucisă în timpul jafului din 2016. Îmbrăcată în negru și purtând bijuterii strălucitoare, vedeta a sosit la tribunal însoțită de mama sa.

„Am crezut că o să mor”, a declarat ea în fața instanței, plângând în timp ce a depus mărturie. „M-am gândit la sora mea, că o să intre și o să mă vadă împușcată mortal și că va rămâne veșnic cu această amintire”, a mai spus vedeta.

„Am venit la Paris pentru Săptămâna modei, Parisul a fost întotdeauna un loc pe care l-am iubit atât de mult. Plecam în dimineața următoare, așa că îmi făceam bagajele, era în jur de trei dimineața. Am auzit pași urcând pe scări când eram în pat. În dormitorul meu intră câțiva polițiști, sau așa am crezut eu, că erau polițiști, pentru că aveau uniforme de poliție. Apoi l-am auzit pe unul dintre domni spunând răstit: ‘Inelul! Inelul!’, în engleză, cu accent, arătând cu degetul. Eram cuprinsă de isterie și m-am uitat la portar și l-am întrebat ce se va întâmpla cu noi, că trebuie să ajung acasă la copiii mei”, a declarat Kardashian în fața instanței.

Vedeta a declarat că, la un moment dat, s-a temut că va fi violată deoarece hoții au aruncat-o pe pat, iar unul dintre ei a apucat-o de picior. „Dar m-a legat și mi-a apropiat picioarele”, a spus ea.

Înaintea mărturiei lui Kardashian, stilista sa, Simone Harouche, care dormea în același apartament din complexul hotelier de lux la momentul atacului, a povestit în fața instanței „teroarea” pe care au simțit-o amândouă în timpul jafului.

Vorbind pentru prima dată despre atacul din 2016, Simone Harouche a povestit că a crezut că starleta americană urma să fie violată și că amândouă vor muri, după ce s-a trezit în toiul nopții din cauza țipetelor de groază ale lui Kardashian, transmite The Guardian.

Harouche, în vârstă de 45 de ani, s-a ascuns în baie și a încercat să ceară ajutor atunci când bărbații au pătruns în duplexul de lux în care erau cazate.

„Lucrez pentru Kim și sunt și prietena ei de foarte mult timp. O cunosc foarte bine, îi știu tonul vocii, gesturile, când e fericită, când e serioasă. Suntem prietene din copilărie”, a spus ea.

„Așa că, atunci când am auzit acel sunet, a fost complet diferit și m-a trezit din somn pentru că era un sunet pe care nu-l mai auzisem niciodată de la Kim. Era teroare. Ceea ce am auzit clar a fost: «Am copii și trebuie să trăiesc», asta repeta. «Luați tot – dar trebuie să trăiesc».”

„Am crezut că vor veni și după mine”

La un moment dat, Harouche a izbucnit în lacrimi în timp ce povestea că se temea că nu-și va mai vedea niciodată copiii, care la acea vreme aveau doi și patru ani.

„Am crezut că vor veni și după mine și îmi era foarte frică de ceea ce i se întâmpla prietenei mele, sus. Nu aveam idee ce se petrece, și mi-era teamă că e violată sau agresată. Mă așteptam la ce e mai rău.”

Harouche a spus că, după ce hoții au plecat cu bijuterii estimate la 10 milioane de dolari (7,5 milioane lire sterline), inclusiv inelul de logodnă de 18,9 carate oferit de Kanye West, în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari, Kardashian, cu gleznele lipite cu bandă adezivă, a sărit pe scări căutând-o.

Hoții i-au legat picioarele cu bandă adezivă

„Asta e Kim – eu sunt genul care se ascunde, ea e genul care are grijă de ceilalți”, a spus Harouche în instanță.

Ea a adăugat: „Să-mi văd prietena cu picioarele legate și halatul ei subțire, ușor, complet șifonat și tras, evident că m-am gândit că ar fi putut fi violată sau agresată grav. Era în afara ei; n-am mai văzut-o niciodată așa. Țipa continuu și repeta: «Trebuie să plecăm de aici. Avem nevoie de ajutor. Ce facem dacă se întorc? Poate că trebuie să sărim pe fereastră sau să ne ascundem la etajul întâi»… Se gândea doar la un singur lucru: «Cum vom fi în siguranță? Cum vom supraviețui?»”

Kim Kardashian a rămas traumatizată

Ea a spus că amândouă au suferit de stres post-traumatic, iar Kardashian a pierdut definitiv o parte esențială din libertatea personală.

„La acea vreme era foarte liberă și nu ne-am gândit niciodată că în camera de hotel nu am fi în siguranță.”

„Cred că a urmat terapie mult timp după ce s-a întâmplat asta”, a mai spus Harouche.

Întrebată dacă Kardashian și-a asumat riscuri afișându-și averea și locația pe rețelele sociale, Harouche a răspuns: „Faptul că o femeie poartă bijuterii nu înseamnă că devine o țintă. E ca și cum ai spune că, dacă o femeie poartă o fustă scurtă, merită să fie violată.”

Un grup de bărbați – unii dintre ei în vârstă, supranumiți de presa franceză „hoții bunici” – sunt judecați la Paris, fiind acuzați că au furat bijuterii în valoare de milioane de euro de la vedeta de televiziune aflată în capitala Franței pentru Săptămâna Modei în 2016.

Zece suspecți, cu vârste între 35 și 78 de ani, sunt judecați până pe 23 mai. Unii sunt acuzați că au ajutat la organizarea jafului. Opt dintre ei neagă orice implicare.