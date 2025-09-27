De ce ar fi murit vedeta de televiziune Ioana Popescu. „I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut”

Fosta vedetă de televiziune Ioana Popescu, care a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie, suferea de mai multe afecțiuni, potrivit declarațiilor iubitului său.

După un moment acut, jurnalista a solicitat singură intervenția ambulanței.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut.

Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. (...) Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia.

La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital”, a mărturisit partenerul Ioanei Popescu pentru Cancan.

Tot potrivit publicației citate, Ioana Popescu fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

Bărbatul a mai mărturisit că, marți, 23 septembrie, a alertat autoritățile după ce nu reușise să ia legătura cu ea de câteva zile. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că Ioana Popescu murise la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025.

Acum, bărbatul își dorește să ridice trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu de la morgă. Părinții jurnalistei au murit și ea nu mai avea pe nimeni apropiat. Așadar, partenerul ei se va ocupa de înmormântare.