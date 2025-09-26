A murit vedeta de televiziune Ioana Popescu. Avea doar 45 de ani. „Doar rudele de gradul I pot ridica trupul neînsuflețit. Nu are pe nimeni”

Fosta vedetă de televiziune Ioana Popescu, cunoscută pentru aparițiile sale din anii 2000 și pentru cariera în presa mondenă, a murit la doar 45 de ani, potrivit Click!

Iubitul Ioanei Popescu a mărturisit că cei doi erau împreună din luna august a acestui an.

„Luni trebuie să merg la morgă la spitalul Sfântul Ioan. Sau dacă nu este acolo, la INML. Trebuie să o ridic. Nu cunosc procedura și nu știu nici dacă mi-o vor da. Eu sunt iubitul/concubinul ei. Din câte știu eu, doar rudele de gradul I pot ridica trupul neînsuflețit. Nu are pe nimeni. Părinții sunt decedați, frații vitregi sunt în SUA. Aici sunt doar eu... Eu trebuie să ridic lucrurile ei...haine...obiecte personale, pentru că sunt concubinul ei și ultima persoană care a avut contact cu ea”, a spus iubitul Ioanei Popescu, în exclusivitate pentru click.ro.

De ce a murit Ioana Popescu

Ioana Popescu s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate, care s-au agravat în ultima perioadă.

După un moment acut, jurnalista a solicitat singură intervenția ambulanței.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. (...) Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital”, a mărturisit partenerul Ioanei Popescu pentru Cancan.