search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Afirmațiile BNS privind concedierile în serviciile de ambulanţă, dezminție de DSU: „Măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ”

0
0
Publicat:

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a dezmințit, vineri, afirmaţiile Blocului Naţional Sindical (BNS) potrivit cărora s-ar pregăti concedieri în serviciile de ambulanţă şi creşteri ale costurilor de funcţionare prin reorganizarea acestora, susţinând că măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ.

DSU Spune că reforma nu slăbeşte capacitatea serviciilor de ambulanţă. FOTO FB DSU
DSU Spune că reforma nu slăbeşte capacitatea serviciilor de ambulanţă. FOTO FB DSU

„Referitor la afirmaţiile făcute în spaţiul public de Blocul Naţional Sindical - organizaţie la care este afiliată Federaţia Naţională Sindicală Ambulanţa din România (FNSAR) - privind «efectele pe care le-ar putea genera adoptarea proiectului de reorganizare şi comasare a serviciilor de ambulanţă judeţene», prin care se susţine că «reforma propusă de DSU nu aduce ordine, ci haos. Nu întăreşte sistemul de ambulanţă, ci îl face mai vulnerabil. Lipsa investiţiilor în ambulanţe noi şi reorganizarea actuală vor duce la costuri mai mari şi la scăderea calităţii actului medical», DSU precizează că, în conformitate cu Programul de Guvernare, se propune consolidarea unui sistem naţional integrat de urgenţă modern şi adaptat riscurilor actuale, bazat pe rezilienţă, sustenabilitate şi cooperare interinstituţională", se arată într-un comunicat al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, transmis, vineri, Agerpres.

Potrivit DSU, proiectul de reorganizare aflat în discuţie se fundamentează pe aceste principii şi are ca obiectiv eficientizarea activităţii şi creşterea capacităţii de reacţie.

„Este important de subliniat că măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ din cadrul serviciilor de ambulanţă - medici, asistenţi, ambulanţieri, operatori-dispeceri şi alt personal de intervenţie rămân în integralitate pe posturi, fără reducerea numărului acestora".

„Management unic" la nivel teritorial

Conform comunicatului, comasarea serviciilor judeţene de ambulanţă în structuri teritoriale de două-trei judeţe va conduce la un „management unic" la nivel teritorial, bazat pe „un lanţ de comandă clar, flexibil şi adaptat realităţilor actuale".

„Această măsură vizează reducerea birocraţiei şi a suprapunerilor manageriale. Vor fi diminuate exclusiv funcţiile de conducere ocupate temporar prin împuterniciri, iar posturile administrative vor fi redimensionate la nivel teritorial, inclusiv prin posibilitatea reorientării către posturi operative, în sprijinul activităţii de intervenţie", menţionează DSU.

DSU precizează că procesul de reorganizare care implică serviciile de ambulanţă nu se poate realiza fără implicarea Ministerului Sănătăţii şi fără consultări prealabile cu toate structurile vizate. Orice măsură se adoptă doar printr-un cadru legal comun, în baza unui dialog instituţional transparent.

Citește și: Costin (BNS), atac dur după consultările de la Guvern: „Statul se comportă ca un golan cu două amante: Moldova şi Ucraina”

„Astfel, reforma nu slăbeşte capacitatea serviciilor de ambulanţă, ci, dimpotrivă, consolidează zona operativă şi asigură utilizarea mai eficientă a resurselor umane", afirmă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Au fost semnate primele contracte subsecvenţe care prevăd furnizarea a 470 de ambulanţe tip B4x4” 

Referitor la afirmaţiile potrivit cărora nu s-ar fi realizat investiţii în ambulanţe noi, DSU precizează că această informaţie este „falsă".

„La finalul anului 2024 au fost semnate acordurile-cadru pentru o cantitate minimă de 2.055, respectiv maximă de 3.590 de ambulanţe tip B, precum şi pentru o cantitate minimă de 308, respectiv maximă de 480 de ambulanţe tip C. În baza acestor acorduri, au fost semnate primele contracte subsecvenţe care prevăd furnizarea a 470 de ambulanţe tip B4x4 (dintre care 350 pentru serviciile de ambulanţă şi 120 pentru SMURD) şi 121 de ambulanţe tip C (90 pentru serviciile de ambulanţă şi 31 pentru SMURD). Deja au fost repartizate către serviciile de ambulanţă 114 din cele 350 de ambulanţe tip B4x4 şi 10 din cele 90 de ambulanţe tip C", explică Departamentul.

DSU mai precizează că, prin finanţarea asigurată din PNRR, numărul total al ambulanţelor va creşte, ajungând la aproximativ 1.200 de autosanitare suplimentare, rezultat direct al demersurilor întreprinse de DSU, mai arată sursa citată, care adaugă că noile ambulanţe tip B4x4 au capacităţi tehnico-tactice îmbunătăţite: şasiu mai mare, spaţiu de lucru extins, dotări de dezinfecţie, echipamente de testare a alcoolemiei şi detecţie gaze, precum şi dispozitive automate pentru compresii toracice prelungite şi de calitate superioară. Aceste dotări contribuie direct la creşterea calităţii şi siguranţei intervenţiilor.

Investiţiile recente se adaugă celor din anii anteriori, când au fost livrate aproape 1.000 de ambulanţe pentru serviciile de ambulanţă (2018-2023), la care se adaugă 388 de ambulanţe pentru SMURD, se mai menţionează în comunicat.

„Datele prezentate demonstrează fără echivoc că există o preocupare constantă pentru reînnoirea parcului de ambulanţe şi creşterea capacităţii de răspuns la standarde europene", mai arată DSU.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă mai spune că afirmaţiile transmise în spaţiul public de BNS „nu reflectă realitatea şi au caracter speculativ".

„Reforma urmăreşte eficientizarea şi modernizarea sistemului de ambulanţă, consolidarea capacităţii de intervenţie şi eliminarea blocajelor administrative, fără a afecta personalul operativ. Dimpotrivă, prin redimensionarea posturilor administrative, orientarea resurselor către activitatea de teren şi consultarea instituţională obligatorie cu Ministerul Sănătăţii, serviciile de ambulanţă vor deveni mai flexibile, mai eficiente şi mai apropiate de nevoile pacienţilor", se mai subliniază în comunicat.

Blocul Naţional Sindical (BNS) atrage atenţia că Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), nu poate iniţia reforme în domeniul sănătăţii şi că se pregătesc concedieri în serviciile de ambulanţă şi creşterea costurilor de funcţionare prin reorganizarea acestora.

BNS le-a transmis vineri câte o scrisoare premierului Ilie Bolojan şi ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe tema efectelor pe care le-ar putea genera adoptarea proiectului de reorganizare şi comasare a serviciilor de ambulanţă judeţene în forma apărută în spaţiul public.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă”
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
observatornews.ro
image
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cum bați icrele ca să nu se taie niciodată. Cele trei reguli de care țin cont marii bucătari
playtech.ro
image
Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt. Ce avere dețin și cu ce afaceri se mai ocupă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Se cere o măsură fără precedent, după apariția bilanțului morților și răniților: ”Nu se mai poate” / ”Opriți tot!”
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
Ireal cât costă cărțile de vizită ale deputaților din Parlamentul României: „Sunt cu foiță de aur”
kanald.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al…
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
ANAF face ravagii. Controale cu numar maxim de inspectori la complexuri comerciale
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității