Fiica Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, internată chiar de ziua ei de naștere. De ce a ajuns cea mică la spital

Ziua de naștere a fiicei celei mari a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda s-a transformat într-un episod de coșmar. Victoria a ajuns la spital după ce a căzut de pe tobogan și și-a fracturat mâna.

Gabriela Cristea a povestit pe Facebook cum a fost nevoită să lase petrecerea și invitații pentru a merge de urgență la spital.

„Pe principiul de la bal la spital, așa am pățit și la ziua Victoriei. După o petrecere de pomină, Victoria a căzut din tobogan și și-a fracturat mâna”, a scris vedeta.

Fetița a fost supusă unei intervenții sub anestezie generală, iar medicii i-au repoziționat osul rupt, fără a fi nevoie de operație. „Slavă Domnului că nu a trebuit să se intervină chirurgical”, a adăugat Cristea.

După două zile de spitalizare, mama și fiica au fost externate luni dimineață.

„Recuperarea este de lungă durată și necesită multă cumințenie, fără sport și atenție sporită, pentru că poate să recidiveze”, a mai transmis Gabriela Cristea, alături de o fotografie făcută în spital.