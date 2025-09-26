Nepotul lui Nicolae Botgros este în comă la spital, cu ciroză pancreatică. Prima reacția a artistului

Nepotul marelui artist Nicoale Botgros se află în stare foarte gravă la spital. Tânărul a fost diagnosticat cu ciroză pancreatică și se află în comă, fiind supravegheat în permanență de medici.

În plus, acesta ar fi consumat substanțe interzise, motiv pentru care starea sa s-a agravat.

Cristian este la rândul său violonist, ca bunicul și tatăl său.

Nicolae Botgros, care l-a vizitat la spital, a făcut primele declarații.

„Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos…”, a spus Nicolae Botgros, conform Realitatea.md, scrie Stirile ProTV.

Mama lui Cristian Botgros este devastată și a postat, în urmă cu scurt timp, un mesaj pe contul său de Facebook.

„Dragul meu Cristi,

Dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate, mai mult decât orice cuvinte pot să exprime. În fiecare bătaie a inimii mele, se află rugăciunea, speranța și dorința ca tu să fii fericit — să iubeşti cu aceeași măsură, să crești frumos, să-ți urmezi visurile şi să nu uiți niciodată cât de prețios ești.

Oriunde vei merge, oricât de înalt vei urca, să știi că aici — lângă mine — ai mereu un loc călduros, un refugiu, sprijin şi iubire neţărmurită. Îmi doresc pentru tine să nu îţi lipsească curajul, credința, sănătatea, prietenii adevărați și bucuria de a trăi. Îmi doresc să ai parte de iubire curată şi suflet frumos. Şi dacă vreodată vei cădea, aminteşte-ți că eu sunt aici, să te ridic, să te încurajez și să te iubesc mereu, necondiționat.

Mulțumesc că ești fiul meu, mulțumesc că sunt mama ta. Iar ceea ce simt pentru tine nu se va stinge niciodată. Te îmbrățișez cu toată dragostea mea, de aici până la stele şi chiar dincolo de ele.

Te iubesc,

Mama ta,

Adriana Ochișanu”.

Cristian este fiul Adrianei Ochișanu și lui Corneliu, fiul lui Nicolae Botgros. Cei doi au divorțat în 2013, după un mariaj de 17 ani.