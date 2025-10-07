Fiica lui Robin Williams condamnă videoclipurile generate cu AI care îl înfățișează pe tatăl ei: „Opriți-vă! E prostesc, scârbos”

Zelda Williams, fiica regretatului actor și comedian Robin Williams, a reacționat dur împotriva videoclipurilor generate cu inteligență artificială (AI) care îl recreează pe tatăl ei.

„Vă rog, încetați să-mi mai trimiteți videoclipuri AI cu tata”, a scris Zelda luni, într-o postare pe Instagram Stories. „Încetați să credeți că vreau să le văd sau că o să înțeleg – nu, și nici nu o voi face. Dacă încercați doar să mă trolați, am văzut lucruri mult mai rele; voi restricționa și merg mai departe”.

Ea a continuat: „Dar, vă rog, dacă aveți un minim de decență, opriți-vă din a-i face asta lui și mie. De fapt, tuturor. Punct. E prostesc, e o pierdere de timp și energie și, credeți-mă, NU este ceea ce și-ar fi dorit el”.

„Să vezi cum moștenirea unor oameni reali e redusă la «cam seamănă și sună la fel, deci e suficient», doar pentru ca alții să producă un terci de TikTok oribil, mișcându-i ca pe niște marionete, este de-a dreptul nebunesc”, a mai precizat aceasta, potrivit The Guardian.

Critica folosirii AI pentru divertisment rapid

Zelda Williams a adăugat: „Nu creați artă, faceți hotdogi dezgustători, supra-procesați, din viețile oamenilor, din istoria artei și a muzicii, și apoi îi băgați pe gât altora, sperând că o să vă dea un like sau un thumbs-up. Scârbos”.

„Și, pentru numele tuturor lucrurilor sfinte, încetați să numiți asta «viitorul». AI nu face decât să recicleze și să regurgiteze prost trecutul, pentru a fi consumat din nou. Sunteți parte din Human Centipede-ul conținutului, dar de la coada lanțului, în timp ce cei din față râd și consumă fără oprire”, a subliniat fiica actorului.

Experiența Zeldei cu AI și deepfake

Nu este prima dată când Zelda critică utilizarea AI pentru a recrea imaginea tatălui său, care a murit în 2014, la 63 de ani. În 2023, într-o postare de susținere pentru campania Screen Actors Guild împotriva utilizării abuzive a AI, ea a scris: „Am văzut, de ANI DE ZILE, câți oameni vor să antreneze aceste modele pentru a crea sau recrea actori care nu-și pot da consimțământul – cum e tata. Nu e o teorie, e cât se poate de real. Am auzit deja AI-ul folosind «vocea» lui pentru a spune orice își doresc oamenii, și, deși personal mi se pare profund tulburător, implicațiile merg mult dincolo de sentimentele mele”.

„Aceste reconstituiri sunt, în cel mai bun caz, imitații jalnice ale unor oameni extraordinari, iar în cel mai rău caz, monștri Frankensteinieni, asamblați din cele mai urâte părți ale industriei, în loc să reflecte ceea ce ar trebui ea să reprezinte”, a mai afirmat actrița și regizoarea.

Contextul fenomenului deepfake și AI slop

Postarea Zeldei vine într-un context tot mai tensionat, pe fondul exploziei fenomenului „deepfake”, falsuri digitale cu vedete, care circulă pe rețelele sociale sub formă de videoclipuri pornografice, politice, înșelătorii sau reclame false.

În ianuarie, actrița Scarlett Johansson avertiza asupra „pericolelor iminente ale AI-ului” după ce un videoclip deepfake cu ea și alte celebrități evreiești, precum Jerry Seinfeld, Drake și Adam Sandler, a devenit viral. În august, o reclamă falsă cu Neil Finn, solistul trupei Crowded House, prezentându-l vorbind despre disfuncții erectile, a forțat formația să emită un avertisment oficial.

Clipurile deepfake cu Robin Williams fac parte dintr-un fenomen mai amplu, numit „AI slop” - conținut de slabă calitate, generat pentru divertisment rapid, alimentat de creșterea aplicațiilor gratuite de AI generativ. Mai multe videoclipuri recente de pe TikTok îl înfățișează pe actor folosind aplicația Sora 2, dezvoltată de OpenAI, inclusiv într-un spot fals Apple și o interacțiune inventată cu regretata Betty White.

OpenAI a precizat pentru The Guardian că deținătorii de conținut pot semnala încălcări ale drepturilor de autor printr-un „formular de dispute”, însă artiștii sau studiourile individuale nu pot solicita o retragere generală a personajelor lor. „Vom colabora cu deținătorii de drepturi pentru a bloca personajele din Sora la cererea lor și vom răspunde prompt cererilor de eliminare”, a declarat Varun Shetty, șeful parteneriatelor media la OpenAI.