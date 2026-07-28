 D4vd, celebru pentru piesa „Romantic Homicide”, acuzat de uciderea unei fete de 14 ani | adevarul.ro
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D4vd, celebru pentru piesa „Romantic Homicide”, acuzat de uciderea unei fete de 14 ani

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Un judecător din Los Angeles a decis că artistul american D4vd, pe numele său real David Anthony Burke, va fi judecat pentru crimă în cazul morții adolescentei Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani. Decizia a fost luată după o audiere preliminară care a durat cinci zile, în cadrul căreia procurorii au prezentat mărturii și probe fotografice.

Artistul american D4vd și Celeste Rivas Hernandez. FOTO: Instagram
Artistul american D4vd și Celeste Rivas Hernandez. FOTO: Instagram

Burke, în vârstă de 21 de ani, este acuzat de omor, abuz sexual continuu asupra unui copil sub 14 ani și mutilarea unui cadavru. Artistul a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile, notează BBC

Potrivit procurorilor, adolescenta a fost înjunghiată, iar ulterior trupul ei a fost dezmembrat. Rămășițele fetei au fost descoperite în septembrie anul trecut într-un autoturism Tesla înmatriculat pe numele artistului.

Anchetatorii susțin că relația dintre Burke și adolescentă dura de mai mulți ani și că fata amenințase că va dezvălui legătura lor și îi va distruge cariera muzicală.

În instanță au fost prezentate mesaje text trimise de Celeste pe 22 aprilie 2025, în urma unor certuri legate de prietenia artistului cu o altă fată.

Potrivit procurorilor, unul dintre mesaje conținea amenințări explicite la adresa cântărețului, inclusiv că îi va distruge viața și cariera.

A doua zi, adolescenta s-ar fi deplasat la locuința artistului din Hollywood cu un Uber comandat de acesta. Procurorii susțin că, odată ajunsă acolo, Burke ar fi înjunghiat-o.

Detectivul Corey Farrell, din cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles, a declarat în instanță că mesajele dintre cei doi arată că artistul participa la slujbe religioase împreună cu familia fetei.

Acesta a precizat însă că știa și faptul că adolescenta îi spusese lui Burke, la diferite momente, că avea 16, respectiv 18 ani, deși avea doar 14 ani.

Avocații lui Burke au susținut că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi care să demonstreze că acesta a comis crima.

Potrivit apărării, părinții fetei știau despre relația dintre cei doi și chiar și-ar fi dat acordul în scris ca adolescenta să călătorească timp de o săptămână la Londra împreună cu artistul.

De asemenea, avocații au invocat mesajele schimbate în zilele de 22 și 23 aprilie, despre care spun că arată că fata a insistat să meargă la locuința lui Burke, iar acesta ar fi încercat inițial să o convingă să nu vină.

„Și-a exprimat în repetate rânduri dragostea și grija pentru Celeste Hernandez după despărțire”, a declarat avocata Marilyn Bednarski.

Apărarea a mai susținut că medicul legist nu a putut stabili cu certitudine cum s-au produs cele două plăgi penetrante descoperite pe corpul victimei și că nu există imagini de supraveghere care să demonstreze că Burke se afla acasă în noaptea de 23 aprilie.

Judecătoarea Charlaine Olmedo a concluzionat că probele prezentate în faza preliminară sunt suficiente pentru continuarea procesului.

„Acuzarea și-a îndeplinit sarcina privind toate capetele de acuzare”, a declarat magistratul.

Instanța a apreciat că există suficiente indicii inclusiv pentru circumstanțele agravante invocate de procurori, printre care omorul comis prin surprindere, existența unui motiv financiar – protejarea carierei – și eliminarea unui martor.

Punerea oficială sub acuzare este programată pentru 31 august, iar procesul ar urma să înceapă în cel mult 90 de zile de la această dată.

După audiere, procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman, a declarat că, în timpul procesului, acuzarea va prezenta toate probele pe care le deține și a precizat că nu a fost luată încă o decizie privind solicitarea pedepsei cu moartea. 

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