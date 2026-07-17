Închisoare pe viață pentru bărbatul care și-a ucis mama și doi frați într-un apartament din București

Bărbatul care în urmă cu doi ani și-a ucis mama și cei doi frați într-un apartament din Capitală a primit vineri închisoare pe viață, decizia Curții de Apel București fiind definitivă.

Crima a avut loc în august 2024. O femeie și doi dintre copiii ei, o fată și un băiat, au fost uciși în propria casă, principalul suspect fiind încă de la început un alt fiu al ei.

Alertate de un apel la 112, echipajele de poliție au descoperit un tablou sumbru: trei vieți stinse într-un mod violent. Suspectul, care la vremea respectivă avea 46 de ani, le-a deschis ușa polițiștilor și a încercat să dea vina pe fratele său geamăn.

Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, a existat un ordin de protecție față de geamănul care a fost găsit în casă, dar în urma manifestării voinței mamei, ordinul a fost retras.

„În locuință se aflau mama și cu cei 4 copii. Victimele sunt mama, fiica și unul dintre frați, ceilalți doi sunt frați gemeni. Unul era în locuință, celălalt a apelat la 112. Bănuiala este că cel din locuință ar fi autorul. A existat un ordin de protecție față de geamănul găsit în casă, dar din dorința mamei ordinul a fost retras. Există semne că în casă s-a făcut curat, au fost șterse urmele de sânge”, spunea procurorul de caz la acel moment.

Victimele aveau multiple plăgi prin înjunghiere, chiar și 20 de plăgi înjunghiate, a mai transmis procurorul. Bănuiala este că omorul a avut loc în cursul dimineții.

Inițial, suspecţi au fost alţi doi copii ai femeii, gemeni, însă ulterior, anchetatorii au stabilit că doar unul dintre gemeni a săvârşit crima, celălalt nefiind în locuinţă în momentele critice.