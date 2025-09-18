Cadavrul unei fete dispărute a fost găsit în mașina unui rapper american cu milioane de fani pe rețelele de socializare

Cadavrul în descompunere găsit într-o mașină Tesla înregistrată pe numele rapperului D4vd a fost identificat ca fiind al unei fete de 15 ani dispărute, spun autoritățile americane, potrivit BBC. Poliția precizează că vedeta cooperează cu anchetatorii.

Polițiștii au descoperit rămășițele lui Celeste Rivas în portbagajul mașinii Tesla confiscate pe 8 septembrie, după o sesizare privind un miros urât în parcarea de mașini confiscate din Hollywood, Los Angeles.

Cauza ora decesului rămân încă necunoscute, potrivit autorităților.

Celeste Rivas, din Lake Elsinore, California, avea 13 ani la momentul dispariției și a fost văzută ultima oară pe 5 aprilie 2024, potrivit CBS, partenerul american al BBC.

Anterior, polițiștii au declarat că Tesla se afla probabil în parcarea de mașini confiscate din Hollywood de „câteva zile”, la momentul găsirii rămășițelor.

Mașina, care are număr de înmatriculare din Texas, a fost remorcată din Hollywood Hills, după ce fusese găsită abandonată cu cinci zile mai devreme.

Autoturismul este înregistrat pe numele lui David Anthony Burke, în vârstă de 20 de ani, numele oficial al cântărețului D4vd.

Săptămâna trecută, medicul legist al comitatului Los Angeles a declarat că persoana ale cărei rămășițe au fost descoperite avea 1,57 m înălțime, păr negru ondulat și purta un top tubular și colanți negri.

Victima avea un tatuaj pe degetul arătător drept pe care scria: „Shhh”.

Rămășițele adolescentei nu erau intacte și se pare că fata era moartă de mult timp, potrivit surselor din cadrul forțelor de ordine citate de NBC News.

D4vd, care are milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, este cunoscut mai ales pentru hiturile sale virale „Here With me” și „Romantic Homicide”.

Rapperul și-a lansat albumul de debut în aprilie și era în turneu când rămășițele fetei au fost găsite în Tesla. Concertul programat miercuri în Seattle a fost anulat.

Poliția din California spune că artistul cooperează cu anchetatorii.