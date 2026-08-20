Liderul din UK lăudat de Simion vrea să taie ajutoarele pentru românii din Regat. „Susținătorii AUR nu-și dau seama de adevăratul pericol”

Partidul de extremă dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage, prietenul politic al lui George Simion, vrea excluderea cetățenilor străini (inclusiv români) de la beneficiile sociale. Cu toate acestea, diasporenii români din Regat susțin în continuare AUR, ignorând riscurile, susține jurnalistul Ciprian Vîrlan, pentru Adevărul. Inițiativa, prezentată ca parte a unei strategii mai ample de restricționare a imigrației, a generat dezbateri aprinse pe scena politică britanică și s-a lovit de opoziția fermă atât a guvernului laburist, cât și a partidului conservator.

Pentru comunitatea românească din Regatul Unit, tema capătă o relevanță suplimentară în condițiile în care AUR și liderul său, George Simion, au construit în ultimii ani un electorat consistent în diaspora.

La primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu a obținut 49,50% dintre voturile valabil exprimate în Marea Britanie. La alegerile parlamentare din același an, AUR a obținut aproximativ 29% dintre voturile românilor din Regatul Unit, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților. În 2025, George Simion a primit 64,88% dintre voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din Marea Britanie și 58,46% în turul al doilea.

Ciprian Vîrlan, jurnalist român stabilit în Marea Britanie, a analizat pentru Adevărul în ce măsură se află AUR în pericol să-și piardă electoratul din această țară, în contextul apropierii lui George Simion de Nigel Farage. În opinia sa, există o contradicție profundă în comportamentul românilor care susțin AUR în Regatul Unit, în condițiile în care aceștia par să ignore riscurile pe care o guvernare Reform UK le-ar aduce pentru comunitatea lor.

„Ceea ce afirmă acum Nigel Farage nu este o noutate pentru noi, dar este greu de înțeles cum românii care locuiesc în Marea Britanie și sunt susținători AUR pot susține un discurs atât de vehement împotriva imigranților. În realitate, comunitatea extremistă de români nu își dă seama ce ar însemna venirea la putere a unui partid care promite să oprească ajutoarele sociale pentru imigranți. Există o confuzie profundă, în care se crede că măsurile anti-imigrație vizează doar persoanele venite din Africa, așa cum s-a văzut recent în Spania, iar românii nu sunt conștienți de adevăratul pericol pe care l-ar reprezenta o Marea Britanie condusă de Nigel Farage, care nu acordă nicio importanță opiniilor europenilor”, a declarat acesta.

Jurnalistului i se pare greu de înțeles de ce, la manifestațiile extremiștilor de dreapta din Marea Britanie, participă inclusiv imigranți români, în condițiile în care manifestanții cer eliminarea drepturilor acestora.

„Nigel Farage a afirmat în repetate rânduri că va reduce sprijinul financiar pentru imigranți și chiar a sugerat ca aceștia să se întoarcă în țările de origine. De altfel, anul trecut au existat proteste împotriva imigranților la care au participat și cetățeni români. Este greu de înțeles cum un imigrant român, care a venit într-o țară cu politici puternic pro-europene, poate să protesteze împotriva altor imigranți, susținând un partid care ar putea să îl trimită înapoi în România. Această atitudine denotă fie o lipsă de informare, fie o ignoranță voită față de riscurile la care este expusă întreaga comunitate de români care au venit aici de bună credință”, a mai precizat Ciprian Vîrlan.

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Potrivit jurnalistului, o parte dintre cetățenii români și alți europeni care locuiesc în Regatul Unit și îndeplinesc condițiile necesare au început să solicite cetățenia britanică. Motivația invocată este posibilitatea de a participa la alegerile legislative și de a-și proteja drepturile dobândite.

„Cetățenii români și europeni care locuiesc în Marea Britanie și au acumulat suficient timp de ședere au început să aplice pentru cetățenia britanică pentru a putea vota, deoarece există temerea că Nigel Farage va câștiga alegerile. Aceștia consideră că, având pașaport britanic, își pot proteja drepturile și pot participa la vot. Am auzit chiar opinii ale românilor care spun că nu vor să piardă pensia sau anii de muncă acumulați în Regat și, de aceea, solicită cetățenia, pentru a fi mai acoperiți și pentru a avea drept de vot la alegerile legislative. Această teamă este prezentă nu doar printre români, ci și printre alți europeni, care se tem că, odată cu venirea lui Farage la putere, ar putea pierde drepturile câștigate prin taxele plătite statului britanic”, a mai transmis Ciprian Vîrlan.

Potrivit acestuia, este greu de crezut că o guvernare condusă de Reform UK, partidul al cărui lider este Nigel Farage, va ține cont de tratatele deja existente cu Uniunea Europeană, în planurile de încălcare a drepturilor românilor și altor comunități de imigranți.

„Farage, cel care a fost unul dintre principalii artizani ai Brexit-ului alături de Boris Johnson, este cunoscut pentru abordarea sa sceptică față de dreptul internațional, iar odată ajuns la conducere, ar putea acționa fără constrângeri, ignorând orice tratat sau angajament anterior. De altfel, în prezent, Marea Britanie, sub actuala guvernare laburistă, încearcă să renegocieze rapid relațiile cu Uniunea Europeană, inclusiv prin relansarea unor programe precum Erasmus și prin relaxarea unor acorduri comerciale. Însă, dacă în anul 2029 Nigel Farage va obține o majoritate parlamentară solidă – fie singur, fie printr-o alianță cu Partidul Conservator – este foarte probabil ca toate aceste eforturi de apropiere să fie anulate, iar țara să fie condusă după voința sa exclusivă, fără a ține cont de normele internaționale sau de interesele comunităților de imigranți”, a declarat Ciprian Vîrlan.

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Ciprian Vîrlan: „Simion nu-și va pierde electoratul de aici, în ciuda contradicțiilor”

În analiza sa, Ciprian Vîrlan consideră că actuala apropiere dintre George Simion și Nigel Farage nu ar conduce, cel puțin deocamdată, la o scădere a sprijinului pentru AUR în rândul românilor din Marea Britanie. El pune această situație în legătură cu percepția existentă în această comunitate asupra alegerilor prezidențiale anulate în 2024.

„Simion nu-și va pierde electoratul de aici, în ciuda contradicțiilor și contextului politic actual. Percepția multor români, în special din diaspora, este aceea că alegerile din 2024 le-au fost furate, iar ei consideră că au fost nedreptățiți. Acești alegători rămân ancorați în convingerea că așa-zisul președinte ales și Simion au dreptate, iar comentariile lor negative la adresa lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan reflectă doar ideea că li s-a furat votul. Ei nu își pun problema că Simion ar putea pierde teren în rândul alegătorilor din Marea Britanie, deoarece aderă la o ideologie politică pe care nu o percep ca fiind periculoasă pentru ei înșiși”, a explicat acesta.

Potrivit jurnalistului, deși au trecut aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale, românii din Marea Britanie care au votat atunci cu Călin Georgescu au rămas captivi electoratului acestuia. Iar dezinformarea este atât de gravă, încăt unii au impresia că Nigel Farage ar vrea să taie doar beneficiile sociale ale etnicilor romi, nu ale tuturor imigranților români.

„De altfel, susținerea pentru Simion și pentru Georgescu este vizibilă pe rețelele sociale, iar discursul lor se reduce la critici la adresa televiziunilor pro-europene și la povești despre vaccinuri, fără să înțeleagă riscurile unui extremism votat în masă. În același timp, acești cetățeni români par să ignore sau să minimalizeze violențele extremiștilor britanici, considerând că bătăile de stradă sau incendierea caselor sunt doar reacții la acțiunile altora. De exemplu, atunci când Nigel Farage amenință că va tăia ajutoarele sociale, răspunsul unor români este că măsura îi vizează doar pe romi, nu și pe ei. Astfel, acești oameni, care au găsit în Marea Britanie o țară europeană, susțin acum extremismul din România și, implicit, îl sprijină voalat și pe Nigel Farage, fără să conștientizeze consecințele reale ale acestor opțiuni politice”, a declarat Ciprian Vîrlan.

Paradoxul imigranților care susțin agresivitatea față de alți imigranți

Jurnalistul Ciprian Vîrlan susține că întâlnirea dintre Simion și Farage este prezentată ca un element care îi oferă liderului AUR vizibilitate politică în raport cu alegătorii din diaspora.

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„Întâlnirea lui Simion cu Nigel Farage reprezintă, în esență, un câștig de capital politic pentru liderul AUR, prin care acesta încearcă să le arate românilor că se întâlnește cu oameni importanți din Marea Britanie, inclusiv cu figuri controversate din mediul de afaceri sau din politică, care ar putea câștiga alegerile legislative peste trei ani și ar putea pune în pericol statutul cetățenilor români din această țară. În ceea ce privește tratatele Brexit, acestea au fost negociate de conservatori, sub conducerea lui Boris Johnson, iar rezultatele s-au dovedit dezastruoase, manifestându-se printr-un cost ridicat al vieții și prin dublarea taxelor la importurile de alimente și alte produse”, a mai punctat jurnalistul.

Potrivit acestuia, susținătorii AUR atât din diaspora, cât și din țară, nu sunt interesați de doctrina economică sau socială pe care o promovează Nigel Farage sau George Simion, atenția lor fiind suficient captată de mesajele naționaliste.

„Românii par mai puțin preocupați de aceste aspecte economice sau sociale și mai degrabă captivați de lozinca „vrem țara înapoi”. Această atitudine este vizibilă și în comportamentul unor români din țară, care manifestă o ură aproape șocantă față de imigranții din Nepal, India sau alte regiuni ale Asiei, veniți să muncească în România, iar această agresivitate verbală și fizică este susținută, în mod paradoxal, chiar și de o parte dintre românii stabiliți în Marea Britanie.

Este greu de înțeles cum un imigrant poate susține agresivitatea față de alți imigranți, mai ales atunci când lideri politici din România au declarat că ar fi fost mai bine ca aceștia să fie alungați cu violență. Această mentalitate reflectă o contradicție profundă: românii care au plecat din țară pentru a munci în străinătate se plâng acum că nepalezii sau asiaticii le-au ocupat locurile de muncă, ignorând faptul că, în absența lor, este firesc ca alții să ocupe acele posturi. Este o atitudine incoerentă, lipsită de logică”, a declarat Ciprian Vîrlan.