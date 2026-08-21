Țigările și vape-urile ar putea costa mai mult: noile taxe negociate de UE și impactul pentru România

Comisia Europeană propune revizuirea Directivei privind impozitarea tutunului, prin majorarea nivelurilor minime de accizare și extinderea regulilor europene la produse precum tutunul încălzit, lichidele pentru țigarete electronice și pliculețele cu nicotină. Propunerea este în continuare negociată în Consiliul UE. Parlamentul European a respins propunerea Comisiei în forma supusă votului din 17 iunie 2026, însă, în procedura fiscală aplicabilă, Consiliul este cel care trebuie să adopte decizia, cu unanimitatea statelor membre.

UE pregătește cea mai amplă reformă a taxării tutunului din ultimul deceniu. Propunerea de revizuire a Directivei privind impozitarea tutunului (TTD) prevede majorarea taxelor pentru țigarete și introducerea unor taxe pentru țigaretele electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină. După ce Parlamentul European a respins poziția propusă, negocierile în Consiliul UE continuă.

Comisia susține că actualul cadru european trebuie actualizat pentru a ține cont de evoluția pieței și de apariția unor produse care nu sunt reglementate în prezent prin norme europene comune de accizare. Printre acestea se numără lichidele pentru țigarete electronice, tutunul încălzit și pliculețele cu nicotină, potrivit Euronews.

Propunerea stabilește niveluri minime de accizare la nivelul Uniunii Europene și introduce noi categorii de produse în sistemul european de taxare.

Nivelurile europene reprezintă praguri minime. Statele membre pot aplica accize mai mari.

Ce propune Comisia pentru țigarete

Pentru țigarete, Comisia Europeană propune o acciză globală de cel puțin 63% din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul și un nivel minim de 215 euro pentru 1.000 de țigarete, indiferent de prețul mediu ponderat.

Pentru statele membre în care acciza globală ajunge la cel puțin 274 de euro pentru 1.000 de țigarete, criteriul de 63% nu s-ar mai aplica.

Pentru tutunul tăiat fin destinat rulării țigaretelor, propunerea prevede un nivel minim de 62% din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul sau 215 euro pe kilogram.

Pentru alte tipuri de tutun de fumat, nivelul minim propus este de 50% din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv taxele, sau 143 de euro pe kilogram.

Pentru tutunul destinat narghilelei, Comisia propune un nivel minim de 50% din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv taxele, sau 107 euro pe kilogram.

Tutunul încălzit ar urma să fie inclus explicit în sistemul european

Propunerea Comisiei include tutunul încălzit în categoria produselor supuse regulilor europene privind accizele.

Pentru această categorie, nivelul propus este de 55% din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv taxele, sau 155 de euro pe kilogram.

Pentru perioada de tranziție sunt prevăzute niveluri intermediare. În 2028-2029, nivelul ar urma să fie de cel puțin 125 de euro pe kilogram, 88 de euro pentru 1.000 de unități sau 45% din prețul de vânzare cu amănuntul.

În 2030-2031, nivelul ar urma să ajungă la 140 de euro pe kilogram, 98 de euro pentru 1.000 de unități sau 50% din prețul de vânzare cu amănuntul.

Noi reguli pentru lichidele utilizate în țigaretele electronice

Propunerea Comisiei introduce o acciză europeană pentru lichidele utilizate în țigaretele electronice.

În funcție de concentrația de nicotină, documentele Comisiei au avut în vedere un nivel de 0,12 euro pe mililitru pentru lichidele cu cel mult 15 mg de nicotină pe mililitru și de 0,36 euro pe mililitru pentru cele cu o concentrație mai mare de 15 mg/ml.

Propunerea include în domeniul său de aplicare și lichidele fără nicotină.

Pliculețele cu nicotină intră în noul cadru european

Pliculețele cu nicotină sunt incluse pentru prima dată în sistemul european de accizare propus de Comisie.

Acestea sunt definite ca produse care conțin nicotină, sunt destinate consumului oral și nu conțin tutun.

Pentru această categorie, Comisia propune o perioadă de tranziție. Nivelul ar urma să ajungă, în etapa finală, la 50% din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv taxele, sau 143 de euro pe kilogram.

Pentru etapa intermediară este prevăzut un nivel de 25% din prețul de vânzare cu amănuntul sau 71,5 euro pe kilogram.

Statele membre negociază modificarea nivelurilor propuse de Comisie

În Consiliul UE, statele membre au discutat mai multe variante ale propunerii Comisiei. Documentele oficiale din 2026 arată că președinția Consiliului a prezentat variante negociate privind nivelurile minime, perioadele de tranziție și mecanismul de actualizare a accizelor.

O variantă negociată în Consiliu, prezentată în documentul 9504/26 din 29 mai 2026, prevedea pentru țigarete un nivel final de 200 de euro pentru 1.000 de țigarete, față de 215 euro în propunerea inițială a Comisiei.

Aceeași variantă menținea nivelul de 60% din prețul mediu ponderat, în locul pragului de 63% propus de Comisie.

Pentru perioada 2028-2029 era prevăzut un nivel de 140 de euro pentru 1.000 de țigarete, iar pentru 2030-2031 un nivel de 170 de euro pentru 1.000 de țigarete.

Documentul prevedea și perioade de tranziție mai lungi pentru statele membre în care atingerea noilor niveluri ar presupune creșteri importante ale accizelor. România se afla printre statele menționate în această categorie.

Variante negociate pentru tutunul încălzit

Pentru tutunul încălzit, varianta negociată în Consiliu prevedea un nivel final de 55% din prețul de vânzare cu amănuntul sau 240 de euro pe kilogram.

Era prevăzută și posibilitatea unei taxări de 80 de euro pentru 1.000 de unități.

În perioada 2028-2029, nivelurile propuse erau de 180 de euro pe kilogram sau 60 de euro pentru 1.000 de unități.

Pentru 2030-2031, acestea urmau să ajungă la 210 euro pe kilogram sau 70 de euro pentru 1.000 de unități.

Nivelurile discutate pentru țigaretele electronice

Pentru lichidele destinate țigaretelor electronice, varianta negociată în Consiliu prevedea, în etapa finală, o acciză de 30% din prețul de vânzare cu amănuntul sau 0,36 euro pe mililitru.

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Pentru perioada 2028-2029 era prevăzut un nivel de 0,20 euro pe mililitru, iar pentru 2030-2031 de 0,25 euro pe mililitru.

Pliculețele cu nicotină: 80 de euro pe kilogram în varianta negociată

Pentru pliculețele cu nicotină și alte produse care conțin nicotină, varianta negociată în Consiliu prevedea un nivel final de 50% din prețul de vânzare cu amănuntul sau 80 de euro pe kilogram.

Nivelul este diferit de cel propus inițial de Comisie, care prevedea 143 de euro pe kilogram în etapa finală.

Consiliul discută și actualizarea periodică a nivelurilor de acciză

Negocierile au inclus și mecanismul prin care nivelurile minime de accizare ar urma să fie actualizate în timp.

Una dintre variantele discutate prevede utilizarea indicelui nivelului prețurilor publicat de Eurostat. O altă variantă presupune o majorare fixă de cel puțin 3%.

Documentele Consiliului prevăd, de asemenea, reguli pentru actualizarea nivelurilor europene după perioada de tranziție.

Discuțiile dintre statele membre au vizat și regulile privind achizițiile transfrontaliere de produse din tutun pentru consum propriu.

Negocierile nu sunt finalizate

În 2026, propunerea a fost discutată în cadrul Grupului de lucru pentru chestiuni fiscale al Consiliului.

Documentele Consiliului arată că statele membre au avut poziții diferite în special în privința nivelurilor de accizare, a perioadelor de tranziție și a mecanismului de actualizare a acestora.

După discuțiile din grupurile de lucru și din Coreper, dosarul nu a ajuns la un acord final în Consiliu.

Prin urmare, valorile din variantele negociate nu reprezintă în acest moment niveluri de acciză aplicabile în statele membre.

Parlamentul European a respins propunerea în votul din iunie

Parlamentul European a examinat propunerea în cadrul procedurii speciale de consultare.

La 17 iunie 2026, Parlamentul a votat împotriva propunerii Comisiei, cu 181 de voturi pentru, 439 împotrivă și 38 de abțineri.

Înaintea votului în plen, Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European propusese niveluri diferite de cele din proiectul inițial al Comisiei, inclusiv un nivel mai redus pentru țigarete.

Votul Parlamentului nu încheie însă procedura legislativă. În domeniul fiscal, Consiliul adoptă actul prin unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

Ce accize se aplică în România în 2026

Nivelurile europene propuse trebuie diferențiate de accizele aflate în vigoare în România.

Potrivit legislației fiscale române, în 2026 acciza pentru lichidele cu sau fără nicotină destinate utilizării în țigarete electronice este de 1,31 lei/ml.

Pentru produsele care conțin tutun destinate inhalării fără ardere, nivelul accizei este de 1.198,28 lei/kg. Același nivel se aplică produselor destinate inhalării fără ardere care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină.

Pentru produsele cu nicotină fără tutun destinate consumului oral, acciza este de 126 lei/kg.

Pentru țigarete, acciza specifică stabilită pentru perioada începând cu 1 aprilie 2026 este de 584,025 lei pentru 1.000 de țigarete.

Acestea sunt nivelurile prevăzute de legislația fiscală românească pentru 2026 și nu reprezintă nivelurile aflate în negociere la nivel european.

Calcule pe baza variantelor europene

Pentru 1.000 de țigarete, nivelul propus inițial de Comisie este de 215 euro, iar varianta negociată în Consiliu prevede 200 de euro.

Pentru un pachet de 20 de țigarete, calculul matematic al accizei minime ar fi:

propunerea Comisiei: 215 ÷ 50 = 4,30 euro;

varianta negociată în Consiliu: 200 ÷ 50 = 4 euro;

varianta pentru 2028-2029: 140 ÷ 50 = 2,80 euro;

varianta pentru 2030-2031: 170 ÷ 50 = 3,40 euro.

Aceste sume reprezintă niveluri de acciză, nu prețuri finale ale unui pachet de țigarete.

Pentru un flacon de 10 ml de lichid pentru țigarete electronice, varianta negociată în Consiliu ar însemna:

2028-2029: 0,20 euro × 10 = 2 euro;

2030-2031: 0,25 euro × 10 = 2,50 euro;

nivelul final: 0,36 euro × 10 = 3,60 euro.

În România, la nivelul de 1,31 lei/ml prevăzut pentru 2026, acciza pentru 10 ml este de 13,10 lei.

Pentru 100 de grame de pliculețe cu nicotină, nivelul de 80 de euro/kg din varianta negociată în Consiliu corespunde unei accize de 8 euro.

În România, la nivelul de 126 lei/kg prevăzut pentru 2026, acciza pentru 100 de grame este de 12,60 lei.

Calculele compară strict nivelurile de acciză prevăzute în documentele europene și în legislația românească. Ele nu reprezintă prețuri finale de vânzare, deoarece prețul produselor include și alte taxe, precum TVA, precum și costurile și marjele comerciale.

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