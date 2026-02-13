Cum s-a schimbat viața lui Irinel Columbeanu, după ce s-a botezat. Citește Biblia în fiecare zi

De când a trecut la o altă religie și s-a pocăit, Irinel Columbeanu citește Biblia în fiecare zi și își termină orice conversație cu cuvântul „Pace”. Fostul milionar trăiește în prezent la azilul din Ghermănești.

Fostul milionar de la Izvorani se declară foarte liniștit. Religia în care s-a botezat anul trecut, înaintea sărbătorilor de iarnă, îi conferă acest lucru. Nu prea mai iese de la azil, ci preferă să stea liniștit acolo, să citească Biblia și să contempleze, scrie Click.ro.

Fostul milionar ia în glumă știrile care susțin în mod fals că a murit și spune că nu îi e teamă de moarte.

„Sunt bine. Sunt ok. Eu iau în glumă aceste zvonuri pe care le mai aud câteodată! Nu îmi este teamă de moarte. Bunul Dumnezeu pe care l-am invitat destul de curând la volanul vieții mele știe întotdeauna ce face! Am trecut la baptism pentru că am ascultat un impuls intern…”, a mărturisit fostul om de afaceri.

„Cred că e mai inteligent să îmi petrec timpul citind Biblia. Nu prea mai ies. Biblia după Ioan citesc și îmi place”, a mai declarat Irinel Columbeanu.

Ioan Cassian, patronul azilului unde locuiește Irinel Columbeanu, a declarat despre fostul milionar că își dorește ca acesta să o ducă bine din toate punctele de vedere.

„Îl văd mai bine, mai vesel! A fost o schimbare bună pentru dânsul. Nu mi-a spus ce intenționează să facă, am aflat după. Eu îi doresc tot binele! Dacă dânsul a făcut schimbarea asta pentru el și este bine, eu mă bucur pentru el!”, a spus el.

Irinel Columbeanu a dezvăluit recent că s-a botezat în altă religie, luând exemplul regretatului său tată, Ion Columbeanu, care a făcut același lucru.

„Îl urmez pe această cale către Dumnezeu, pe tatăl meu, Ion Columbeanu! Și eu i-am sugerat fiicei mele să facă la fel! Dacă nu mă înșel, tatăl meu avea 92 de ani când s-a botezat! Eu am simțit că sunt de acord cu alegerea dânsului și am făcut asta din proprie inițiativă! De atunci sunt mai plin de viață, mai optimist și, de asemenea, cred că se vede că sunt mai încrezător în viitor. Aproape în fiecare noapte îl visez pe tatăl meu și parcă m-a îndemnat, așa, prin somn, să urmez și eu aceeași cale”, a afirmat Irinel Columbeanu.