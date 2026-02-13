SUA au folosit o armă-laser pentru a neutraliza drone la granița cu Mexicul

Pentagonul a autorizat Serviciul pentru Vămi și de Protecție a Frontierelor din SUA să utilizeze un laser anti-dronă la începutul acestei săptămâni, ceea ce a determinat Administrația Federală a Aviației (FAA) să închidă fără avertisment spațiul aerian de deasupra orașului El Paso, Texas, miercuri, au declarat două surse la curent cu situația, a relatat AP. Potrivit unor surse Axios, este vorba de arma laser anti-dronă LOCUST.

Oficialii administrației Trump au susținut că o incursiune a unor drone lansate de carteluri mexicane a necesitat un răspuns militar, ceea ce a determinat FAA să ordone închiderea spațiului aerian deasupra orașului de graniță vreme de 10 zile. Măsura a fost revocată câteva ore mai târziu, după ce a generat confuzie, iar mai multe zboruri au fost anulate.

O sursă a declarat pentru AP că arma-laser a fost folosită lângă Fort Bliss fără o coordonare prealabilă cu FAA, care a decis să închidă spațiul aerian pentru a asigura siguranța zborurilor comerciale.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat ulterior că decizia închiderii spațiului a fost luată întrucât Departamentul Apărării și FAA au intervenit pentru a opri o incursiune a dronelor din partea cartelurilor mexicane, iar „amenințarea a fost neutralizată”.

Potrivit Axios, există rapoarte contradictorii cu privire la ținta doborâtă de arma laser și dacă chiar a fost vorba de o „incursiune” a unor drone.

Reuters a relatat în premieră că arma în cauză este sistemul laser LOCUST, iar informația a fost confirmată de Axios.

Arma laser de 20 de kilowați a fost dezvoltată de BlueHalo, companie care a fost achiziționată anul trecut de AeroVironment, cu sediul în Virginia.

Armata SUA consideră că această armă de ultimă generație este o modalitate economică de a combate dronele în locul unor interceptoare costisitoare.

Un vehicul de infanterie echipat cu rachete LOCUST a fost observat în apropierea graniței dintre SUA și Mexic în august 2025.

Armata SUA explorează arme cu energie dirijată de zeci de ani, iar Pentagonul a investit anual în această tehnologie în ultimii ani, însă utilizarea acestei arme nu are încă o răspândire largă.

SUA plănuiesc să doteze viitoarele nave de luptă din clasa Trump cu lasere mult mai puternice, de între 300 și 600 kW.

Oficialii mexicani pun la îndoială explicația administrației americane

Întrebată despre explicațiile furnizate de oficialii americani privind prezența unor drone, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că „nu are nicio informație despre utilizarea dronelor la graniță”. Ea a menționat că, dacă autoritățile americane au mai multe informații, ar trebui să contacteze guvernul mexican.

Secretarii mexicani ai apărării și marinei urmează să discute cu oficiali ai Comandamentului Nordic al SUA miercuri la Washington, o întâlnire la care participă alte câteva țări, a declarat Sheinbaum reporterilor. Sheinbaum a spus că oficialii mexicani vor avea ocazia să asculte partea americană, iar guvernul său va analiza „cauzele exacte” ale închiderii.

El Paso este un centru comercial transfrontalier alături de Ciudad Juárez, un oraș mexican ce găzduiește aproximativ 1,5 milioane de locuitori, iar unii dintre locuitorii săi folosesc facilitățile de pe partea americană a graniței, inclusiv aeroporturile.

Acest acces facil la Statele Unite a făcut ca Juarez, la fel ca alte orașe de frontieră, să fie atractiv pentru cartelurile de droguri din Mexic, care încearcă să-și protejeze rutele de contrabandă pentru droguri și migranți, precum și bani și arme.

O restricție temporară similară de zbor de 10 zile, din motive speciale de securitate, a rămas în vigoare miercuri în jurul orașului Santa Teresa, New Mexico, care se află la aproximativ 24 de kilometri nord-vest de aeroportul El Paso. Oficialii FAA nu au explicat imediat motivul pentru care această restricție a rămas în vigoare.