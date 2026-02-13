Video Dani Oțil, gest spectaculos de Valentine’s Day. Cadoul de lux, în valoare de peste 253.000 de euro, pe care i l-a făcut soției sale, Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu a avut parte de o un cadou impresionant de Valentine’s Day. Dani Oțil, soțul său, i-a oferit o mașină de lux, iar influencerița a publicat imagini cu surpriza pe rețelele sociale.

Gabriela Prisăcariu a distribuit joi un scurt videoclip în care apare alături de noua sa mașină, cu un buchet de trandafiri roșii, semn al gestului romantic pregătit de Dani Oțil.

„Happy Valentine’s Day”, a scris influencerița pe Facebook, alături de imaginile cu bolidul.

„Obsedată de aceaso outfit”

Vineri, 13 februarie, soția lui Dani Oțil a postat pe aceeași rețelade socializare un calup de fotografii în ipostaze similare, cu mesajul: „Obsedată de aceast outfit”.

Mașina primită cadou de la soțul său, Dani Oțil, este un Mercedes G 500, model 2025, echipat cu pachet exterior Brabus, potrivit Cancan. Vehiculul, cunoscut pentru performanțele și designul său exclusivist, are un preț de aproximativ 253.000 de euro.

Cadoul vine într-o perioadă de schimbări pentru cuplu. Cei doi s-au mutat recent din casa din Corbeanca într-un apartament modern din București, reorganizându-și stilul de viață și prioritățile familiale.

O relație consolidată în timp

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit în 2023, în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat aproximativ 100 de invitați. Evenimentul a avut loc la trei ani după cererea în căsătorie, făcută în timpul unei vacanțe. Cei doi oficializaseră deja relația în 2021, prin cununia civilă.

La momentul logodnei, Gabriela descria momentul ca fiind „foarte romantic” și exact așa cum și-l dorise, preferând însă să păstreze detaliile pentru viața lor privată.