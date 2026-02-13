Atac armat într-un campus universitar din SUA: doi morți și un rănit. Cursurile fost anulate

Două persoane au fost ucise, iar o a treia a fost rănită într-un atac armat produs joi seara în campusul Universitatea Statului South Carolina, situat în orașul Orangeburg. Este al treilea incident de acest tip raportat la această universitate din luna octombrie.

Atacul a fost semnalat într-o cameră din căminul Hugine Suites. Conducerea universității a anunțat că, în jurul orei locale 21:15 (vineri, 4:15, ora României), campusul a fost izolat ca măsură de siguranță, relatează News.ro. Instituția se află la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Columbia, capitala statului South Carolina.

Ancheta a fost preluată de poliția statului. Până în acest moment, autoritățile și reprezentanții universității nu au făcut publice identitatea victimelor și nici starea de sănătate a persoanei rănite. De asemenea, nu există informații despre un posibil suspect sau despre o eventuală fugă a autorului ori autorilor.

Precedente recente și măsuri de securitate

În octombrie, două atacuri armate fără legătură între ele au avut loc în campusul aceleiași universități, în timpul festivităților de început de an universitar. Bilanțul de atunci a fost de un mort și doi răniți. După acele incidente, universitatea a anunțat întărirea măsurilor de securitate, inclusiv „puncte de intrare controlate la evenimente majore, o supraveghere sporită cu camere video și protocoale de comunicare de urgență îmbunătățite”, potrivit vicepreședintelui instituției.

„Cursurile de vineri au fost anulate”, a transmis universitatea într-un mesaj publicat pe Facebook. „Consilieri se află la dispoziția studenților”.

Înființată în 1896, Universitatea Statului South Carolina are peste 3.000 de studenți, conform datelor publicate pe site-ul instituției.

Violența armelor, o problemă recurentă în SUA

Ultimul atac armat într-o universitate americană a avut loc în decembrie, când două persoane au fost ucise și alte nouă rănite în campusul Universității Brown, din Rhode Island. Incidentul de joi vine la doar două zile după un atac armat soldat cu opt morți într-un colegiu și liceu din Canada, unde astfel de evenimente sunt rare.

În Statele Unite, Al Doilea Amendament al Constituției prevede că „dreptul poporului de a deține și purta arme nu va fi încălcat”. De peste două decenii, acest drept se află în centrul unor controverse puternice, într-o societate marcată frecvent de tragedii provocate de arme de foc. Curtea Supremă a SUA a reafirmat în repetate rânduri atât dreptul de a deține o armă, cât și dreptul de a o purta în public.

Potrivit unui sondaj publicat în 2023 de Pew Research Center, aproape o treime dintre americani declarau că dețin o armă de foc.