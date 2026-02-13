Articol publicitar

SKB Group consolidează industria de apărare din România prin transferul de tehnologie de la Mobius

Într-un context european marcat de creșterea accelerată a bugetelor de apărare și de presiunea tot mai mare pentru localizarea producției strategice, industria românească începe să își redefinească poziția în lanțurile de aprovizionare din domeniul militar. În acest peisaj, SKB Group se conturează drept unul dintre actorii industriali care mizează pe integrare, transfer de tehnologie și dezvoltarea de capabilități locale cu valoare adăugată ridicată.

Foto articol 13 feb jpg

SKB Group este un conglomerat industrial românesc care reunește competențele complementare ale Automecanica SA Mediaș — companie cu tradiție și experiență în proiecte industriale complexe — și SKB Prod Systems, entitate specializată în producția și integrarea de subansamble și echipamente pentru sectorul de apărare. Structura integrată a grupului permite acoperirea întregului lanț industrial: de la prelucrări mecanice de precizie, debitare laser, îndoire și sudură, până la tratamente de suprafață, vopsire, asamblare finală și control riguros al calității, conform standardelor internaționale din domeniul apărării.

Această infrastructură industrială devine esențială în contextul parteneriatului strategic cu Mobius Protection Systems, companie care proiectează, produce și certifică soluții de absorbție a energiei care salvează vieți, extrem de simple, dar robuste și fiabile, oferind performanțe impecabile. Cu o înțelegere profundă a cerințelor industriei, un puternic know-how tehnic și în permanentă dezvoltare, precum și cu abilități flexibile de proiectare, Mobius are expertiza necesară pentru a-și adapta soluțiile la cerințele precise ale fiecărui client. Compania colaborează cu lideri din industrie și furnizează clienților din peste 30 de țări soluții cu design și caracteristici unice.

Pe 13 februarie va avea loc transferul de tehnologie de la Mobius către SKB, un moment definitoriu pentru evoluția grupului românesc. Scopul principal îl reprezintă producția în România de scaune militare, inclusiv a celor echipate cu sistem de absorbție a energiei pentru platforme terestre și aeriene, bazate pe tehnologia SPIRAL brevetată, în diferite configurații. Transferul vizează, de asemenea, dezvoltarea activităților de reparații și mentenanță, consolidând relația comercială dintre cele două companii și deschizând o etapă nouă în cooperarea industrială.

Pentru SKB Group, acest pas înseamnă mai mult decât diversificarea portofoliului. Înseamnă dezvoltarea pe teritoriul României a unei capacități integrate de asamblare, integrare, testare și asigurare a mentenanței în domeniul militar. Practic, grupul creează infrastructura necesară pentru susținerea programelor strategice și pentru consolidarea autonomiei industriale a României într-un sector critic.

Prin integrarea Automecanica SA Mediaș în arhitectura sa industrială, SKB beneficiază de o bază solidă de experiență și capacitate de producție, iar prin SKB Prod Systems asigură flexibilitatea și adaptabilitatea necesare proiectelor moderne din domeniul apărării. Transferul de tehnologie de la Mobius vine să completeze această structură cu know-how avansat în domeniul sistemelor de protecție și absorbție a energiei, poziționând grupul ca un furnizor capabil să producă local echipamente critice, la standarde internaționale.

„Acest transfer de tehnologie reprezintă un moment strategic pentru SKB Group și pentru industria românească de apărare. Nu vorbim doar despre fabricarea unor scaune militare, ci despre construirea unei capabilități industriale complete în România — de la producție și integrare până la testare și mentenanță. Este un pas concret prin care demonstrăm că putem absorbi tehnologie de vârf și putem livra la cele mai înalte standarde internaționale”, a declarat Andrei Scobioală, președintele SKB Group.

Realizarea pe teritoriul României a unei astfel de capacități contribuie direct la satisfacerea interesului esențial de securitate națională. Într-un context regional complex, capacitatea de a produce și întreține local echipamente militare critice devine un avantaj strategic major, reducând dependențele externe și sporind reziliența industrială.

Transferul de tehnologie se va realiza cu respectarea strictă a reglementărilor aplicabile în domeniul controlului exporturilor, exclusiv în baza avizelor favorabile emise de autoritățile locale competente și în deplină conformitate cu legislația română în vigoare. Asigurarea conformității cu toate reglementările aplicabile reprezintă interesul principal și un angajament fundamental al companiei.

Prin această etapă, SKB Group nu doar își consolidează poziția în industria națională de apărare, ci face un pas decisiv spre integrarea României în lanțurile industriale europene și internaționale din domeniul echipamentelor militare avansate.

