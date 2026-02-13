Un incendiu violent a izbucnit vineri, pe Bulevardul Constructorilor, în Sectorul 6 al Capitalei, distrugând mai multe autovehicule. Pompierii au găsit două victime, dintre care una a decedat.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând și alte trei mașini din vecinătate, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Pompierii au anunțat că o persoană a decedat. Este vorba despre pasagerul din dreapta al autoturismului care a luat foc inițial, un bărbat de aproximativ 50 de ani.

„Până în momentul de față au fost identificate două victime, dintre care una decedată. Intervenim cu două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD”, au transmis pompierii.

A doua victimă a suferit arsuri și a fost transportată la Spitalul Bagdasar-Arseni.