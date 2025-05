Irinel Columbeanu, viață la azil marcată de probleme de sănătate, datorii și lipsa prietenilor. „Sunt momente când nu este 100% lucid”

Fostul milionar Irinel Columbeanu își trăiește bătrânețea într-un cămin din Ghermănești. Afectat de mai multe AVC-uri suferite în ultimii ani, acesta se confruntă cu probleme de sănătate, dificultăți financiare și episoade de confuzie, potrivit directorului azilului, Ion Cassian.

„Din punct de vedere fizic, nu sunt probleme, chiar s-a mai îngrășat, mănâncă mai bine și cam orice este în meniu. Noi avem aici, la căminul de bătrâni, și un nutriționist, Irinel are un meniu potrivit pentru problemele sale de sănătate, la fel ca toți ceilalți pensionari, care locuiesc la noi”, a declarat Ion Cassian, în exclusivitate pentru Click!.

Irinel Columbeanu s-a adaptat treptat la condițiile din azil, fiind obișnuit cu luxul

„Mă bucur că s-a adaptat la azil și cu programul și cu mâncarea, la început avea unele pretenții, de înțeles, totuși, după stilul de viață avut ca om de afaceri cu bani. S-a împăcat cu situația actuală, nu mai trăiește în trecut. Dar, AVC-urile le-a avut după ce a pierdut averea, din cauza investițiilor neinspirate. Atunci a suferit un real șoc”, a spus directorul azilului.

Totuși, fostul milionar nu este mereu lucid și are dificultăți cu mersul: „Sunt momente însă când Irinel Columbeanu nu este 100% lucid. Dar își revine destul de repede. În plus, merge mai greu, pășește cu dificultate, de câteva luni.”

Irinel este îngrijit corespunzător și primește vizite rare de la câțiva prieteni

„Socializează cu cei de aici, are câteva persoane dragi, nu este singur. Îl mai vizitează cam doi prieteni, din câți a avut. Se interesează de el Liviu Ionescu și Adiță, care are podcast. Atât. Și-ar fi dorit să plece în America, să-și revadă fiica, pe Irinuca, dar are interzis de la medici să mai urce în avion, după AVC-urile suferite”, a completat Cassian.

Din punct de vedere financiar, Irinel are o pensie de aproximativ 2.000 de lei, insuficientă pentru a acoperi costurile lunare ale azilului, de peste 4.500 de lei. Datoriile acumulate ar ajunge la circa 18.000 de lei, însă conducerea instituției afirmă că nu intenționează să îl dea afară.

„Nu îl dăm afară, nu vrem asta, va mai rămâne aici. Și tatăl lui, Ion Columbeanu, a locuit în acest cămin, în ultimii lui ani de viață. Și Zina Dumitrescu a stat aici, și nu putea achita toată taxa lunară, a strâns datorii de mii de euro, și tot a locuit la noi până în ultima clipă de viață”, a mai spus Ion Cassian.

Serghei Mizil despre starea lui Irinel Columbeanu: „E confuz”

Serghei Mizil, unul dintre puținii prieteni care îl mai vizitează, confirmă starea fragilă a fostului milionar: „Pe mine m-a recunoscut încă de la început. Pe Cora nu a mai recunoscut-o, i-am spus eu. El își amintește mai multe lucruri din copilărie, din trecut, decât din prezent. Am mai venit cu persoane cu care stătea în urmă cu 20-25 de ani și îi confunda. Nu mai putea să taie friptura, i-am tăiat-o eu, la un moment dat. E confuz, nu mai are reacții uneori...”