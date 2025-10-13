Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat”

Într-un interviu în presa din Statele Unite ale Americii, Irina Columbeanu vorbește despre boala pe care spune că a descoperit-o la tatăl ei, boală confirmată ulterior.

Irinel Columbeanu suferă de o boală pe care inițial nu a vrut să o accepte. Fiica lui, Irina, care locuiește în SUA, a dezvăluit jurnaliștilor de acolo că tatăl ei are Alzheimer, iar din acest motiv se uită la podcasturi despre sănătate și citește jurnale medicale.

„Cea mai mare realizare de care sunt mândră provine dintr-una dintre cele mai dureroase experiențe ale mele. Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani. Vorbeam la telefon, iar timpul părea că stă pe loc. Când ne-am reunit, bucuria mea a fost umbrită de confruntarea neașteptată cu starea de sănătate deteriorată a tatălui meu. Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe.

Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate după ce el adormea, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce. După luni de rugăminți ca să caute ajutor medical pentru o problemă pe care refuza să o accepte, diagnosticul a fost confirmat. Acest lucru a aprins în mine o pasiune de neegalat.

L-am contactat pe dr. Newton Howard, fost profesor la Georgetown, care fondase o companie axată pe utilizarea implanturilor wireless pentru tratarea Alzheimerului. Studiind stimularea transcraniană cu curent direct (tDCS), am fost fascinată de cum curenții electrici pot stimula neuroplasticitatea și încetini declinul cognitiv. Ideea că o tehnologie simplă, ieftină și minim invazivă l-ar putea trata pe tatăl meu și ar putea revoluționa sănătatea globală m-a inspirat profund. Plănuiesc să continui să cultiv această pasiune în facultate la Medicină, dar și mai departe”, a spus Irina Columbeanu pentru Shoutout LA.

La ultima sa vizită în România, anul acesta, Irina a declarat că Irinel Columbeanu reprezintă responsabilitatea ei, dat fiind faptul că este fiica lui și îl iubește necondiționat.

Pensia pe care Irinel Columbeanu o încasează este de doar 2.000 de lei, iar suma este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor pe care le are.