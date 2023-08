Cum a reușit Anda Sârbei să obțină primul ei rol principal la 24 de ani. „Am vrut să dau la Psihologie sau Drept”

Anda Sârbei este o tânără pe cât de talentată, pe atât de modestă. Și-a dorit să devină actriță de când era liceu, dar nu a crezut că este posibil. Deși s-a gândit de multe ori să meargă pe alt drum, într-un final a ales să își urmeze marea pasiune.

Tânăra actriță, protagonistă a serialului „Camera 609” a povestit, într-un interviu exclusiv „Adevărul”, cum arată o zi pe platourile de filmare, ce a însemnat experiența de a juca într-un rol principal, alături de partenerul ei de scenă, Matei Negrescu și care sunt planurile sale de viitor.

INTERVIU- Anda Sârbei

Adevărul: Cum a fost experiența de a juca, pentru prima dată, în rolul principal?

Anda Sârbei: Așa cum am mai spus, chiar nu mă așteptam să am un rol principal la vârsta asta, la 24 de ani, până și pe mine m-a luat prin surprindere. Mi se pare o provocare destul de mare și sper din suflet să reușesc să fac tot ce e mai bine.

Adevărul: Spune-mi câte ceva despre personajul tău și dacă tu te regăsești în el.

Anda Sârbei: Semănăm la felul de a fi. Ea este fata mai serioasă a familiei. Am două surori, în serial, care sunt niște nebune, în sensul bun al cuvântului. Eu sunt mai cerebrală, însă mă lovesc de niște lucruri. Aș vrea să zic, dar prefer să nu dau spoiler. Inițial sunt cea mai serioasă, îmi văd de treabă, însă ceva se întâmplă și schimbă complet traseul personajului.

Adevărul: Te îndrăgostești?

Anda Sârbei: Putem să spunem și așa, dar până acolo mai e ceva.

Adevărul: Care sunt planurile tale pentru viitor?

Anda Sârbei: Mi-aș dori să nu am foarte multe pauze în carieră. Vreau să lucrez foarte mult, ceea ce mi-am dorit încă din momentul în care mi-am dat seama că vreau să fac actorie. Mi-am dat seama de la început că va fi foarte mult de muncă, mai ales că sunt omul care dacă are o pauză nu se simte bine. Aștept să văd unde mă duce viața, dar eu mă văd făcând această meserie până la final.

Adevărul: Când ți-ai dat seama că vrei să faci actorie?

Anda Sârbei Mi-am dat seama prin liceu, dar cumva nu prea am vrut să recunosc. Mă gândeam: Cine sunt eu să fiu actriță?”

Adevărul: Care ar fi fost altă alegere?

Anda Sârbei: Am avut foarte multe opțiuni. Am vrut să dau la Psihologie sau Drept, dar nu simțeam cu adevărat. M-a înscris și la o altă facultate, la Relații Internaționale și Studii Europene, unde am și intrat, dar știam sigur că nu îmi doresc. Apoi a apărut oportunitatea cu actoria, pe care am simțit-o cu tot sufletul.

O zi pe platoul de filmare la „Camera 609”

Adevărul: Cum arată o zi pe platourile de filmare?

Anda Sârbei: Ne trezim de dimineaţă, în funcție de zi. De obicei pe la un 6, 6 și jumătate plecăm spre locația de filmare. Încep pregătirile: machiaj, costume, păr. În fiecare zi avem repetiție de text, repetiție de mișcare, repetiție filmată. Urmează filmarea propriu-zisă. Ne schimbăm de haine între secvențe și o luăm de la capăt. Repetiții, filmare și tot așa. Durează cam 12 ore, pe zi.

Adevărul: Cum a fost experiența cu colegul tău de platou, cu Matei?

Anda Sârbei: Îmi place că ne înțelegem unul pe celălalt. Când ceva poate nu funcționează cum trebuie, ne dăm seama și reglăm pe parcurs. Avem chimie și, pentru că am văzut și primele două episoade, acum câteva zile, mi se pare că și pe ecran se transmite asta.

Adevărul: Ce sfat ai avea pentru tinerii actori debutanți?

Anda Sârbei: Să fie siguri că asta își doresc. Cred că îți dai seama de acest lucru atunci când nu poți să faci altceva. Când nicio altă idee nu îți surâde și te gândești, aproape cu groază la altceva. Când îți arde inima, atunci știi că trebuie să o faci și să muncești mult.

Biografie

Anda Sârbei are 24 de ani și este absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”. Ea a putut fi urmărită, până acum, în serialul „Vlad” şi în miniăseria „Roslund & Hellström: Box 21”, precum şi în numeroase reclame TV.

În noul serial, Anda va juca rolul Evei, o tânără frumoasă, ambiţioasă, talentată şi care îşi cunoaşte valoarea. Pasionată de design interior şi absolventă a facultăţii de arhitectură, Eva este singura cu studii superioare din familia ei. Totodată, este şi cea care îşi întreţine familia, aşa că atunci când decide să demisioneze de la locul de muncă, îşi pune familia în pericolul de a-şi pierde locuinţa.

Despre „Camera 609”

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee.

Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire.

Tot în prim-plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament. Desigur, moștenirea este foarte dorită de unii și extrem de dorită de alții, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.

Povestea este o adaptare după producţia turcească „Room 309”. Noul serial va putea va putea fi urmărit, începând din 25 august, în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1.