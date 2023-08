Din rolul de ispită la cel principal în „Camera 609”. Matei Negrescu vrea să devină regizor: „Renunțasem la ideea de a mai juca”

Matei Negrescu a schimbat rolul de ispită la Insula Iubirii cu cel al lui Vlad, protagonistul noului serial, difuzat de Antena 1, „Camera 609”, unde o are parteneră de scenă pe Anda Sârbei. Pe viitor, tânărul actor, absolvent de Arhitectură, are ambiții mari. El spune că urmează să își lanseze propriul său film și a dezvăluit, în exclusivitate pentru Adevărul, o parte din scenariu.

INTERVIU- Matei Negrescu

Adevărul: Este pentru prima dată când joci un rol principal într-un serial, cum este această experiență pentru tine?

Matei Negrescu: Încă de la repetiții a fost o provocare pentru mine. Am avut emoții. În primul rând, niciodată nu am avut încrederea, de la bun început, că o să pot să duc treaba asta, dar s-a întâmplat să aibă lumea încredere în mine și, în timp, a crescut și încrederea mea în mine însumi. Vine prin exercițiu, vine prin faptul că împart scena cu atâția actori care au atâta experiență și sunt foarte cunoscuți, lucru care mă ajută foarte mult, pentru că mă încarc cu talentul lor. Cred că se ia, dacă stai în proximitatea lor poți să furi lucruri și ai multe de învățat.

Adevărul: Descrie-mi puțin rolul tău: ce personaj interpretezi și dacă tu, personal, te-ai regăsit în el.

Matei Negrescu: Da, cumva m-am regăsit în el. E destul de aproape de cum sunt eu în viața de zi cu zi. El face parte dintr-o familie foarte bună. Bine, nu zic că e cazul la modul că aș face și eu parte dintr-o familie cu foarte mulți bani, doar că provin dintr-o familie care a pus foarte mult preț pe educație. Amândoi am făcut Arhitectura, de exemplu. Singura diferență e că Victor a studiat la MIT, în State, eu am studiat la „Mincu”, în București. Sunt niște similitudini, e un tip educat, e mai tânăr cu 5 ani decât mine, dar e foarte cerebral, știe ce își dorește de la viață. Are firma de arhitectură moștetnită de la bunicul său și cu asta se ocupă mai tot timpul. Este un tip care se adâncește în muncă și e foarte pasionat de ceea ce face.

Adevărul: Cum a fost pentru tine experiența la Insula Iubirii? Crezi că te-a ajutat cumva în cariera de actorie?

Matei Negrescu: În cariera de actorie nu aș putea spune că m-a ajutat, dar a fost o experiență interesantă pentru mine și, totodată, o muncă cu mine însumi. Mergând și de mai multe ori, asta a fost a treia oară pentru mine când am participat la Insula, în primele două ediții eram încă destul de crispat de cum pot fi perceput din exterior, cam ce imagine ar trebui să proiectez, ca să nu fiu înțeles într-un fel sau altul, judecat. De data asta, chiar nu mi-a păsat. M-am dus acolo încercând să fiu cât mai natural, să văd, pur și simplu, ce se întâmplă.

Adevărul: Acum, consideri că a fost benefică participarea la Insula, având în vedere faptul că, după acest sezon, feedback-ul din mediul online nu a fost întocmai pozitiv?

Matei Negrescu: Sincer, nu m-a interesat atât de mult felul în care am fost perceput. Nici nu am făcut verificări. Părerile sunt împărțite și noi primim tot felul de mesaje, dar sunt păreri, până la urmă. Eu știu cum a fost experiența pentru mine, sunt foarte împăcat cu ea și sigur nu mi-a stricat.

Adevărul: Pe viitor, ai vrea să continui cu actoria sau ai mai participa și la emisiuni de divertisment?

Matei Negrescu: În emisiuni de divertisment, depinde de ce fel. Ar trebui să fie o emisiune cum nu s-a mai făcut, până acum la noi, ca să mă implic. Dacă ne-am duce pe o zonă creatică, cum e SNL, în State, de exemplu, da, atunci m-aș gândi la treaba asta. Probabil nu există, deocamdată, o astfel de piață la noi în țară. Cu actoria poate o să continui, dacă vor exista roluri pentru mine, cum cred că a fost și cazul de față. Rolul și cu mine ne-am potrivit, ne-am atras reciproc și s-a întâmplat să cădem la țanc. Eu, de curând, renunțasem la ideea de a mai juca, deși îmi face o deosebită plăcere și m-am apucat de regie. Am scris un scenariu, pe care urmează să îl transform într-un film.

Adevărul: Deci să înțeleg, că pe viitor, vom veni la premiera propriului tău film?

Matei Negrescu: Da, chiar în curând. E foarte posibil.

Adevărul: Despre ce este vorba?

Matei Negrescu: Este despre condiția artistului, pe larg. Am pus foarte mult meta în scenariu, adică m-am pus pe mine, din viața reală în scenariu, doar că este o operă de ficțiune. Personajul principal este un scenarist, aspirant, care merge să ceară o finanțare, doar că realizează că nu își mai aduce aminte nimic din tot ce a scris și scenariul lui are doar cinci pagini scrise, restul sunt albe. De acolo începe povestea. E un film despre manifestare și despre condiția artisului la început de drum.

Biografie

Matei Negrescu are 35 de ani și este absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti.

Ulterior, Matei şi-a îndreptat atenţia spre marea lui pasiune, filmul, astfel că în 2013 a absolvit cursurile de actorie cu James Longshore şi Bianca Mina (scenarista Lia – Soţia soţului, Lasă-mă, îmi place! Camera 609 sau Adela), iar în paralel s-a pregătit şi cu Dorotheea Petre şi a absolvit şi Şcoala de Duminică, din cadrul UNATC.

Au urmat apoi numeroase apariţii în reclame TV, pentru ca în 2015 să debuteze în comedia romantică americană Crown for Christmas. Au urmat apoi The Silent Valley şi The Chronic Comedy Show, unde a jucat, dar a şi scris scenariul, dar şi alte producţii americane între care The Doorman, Royal MatchMaker sau A Royal Winter, dar şi serialul românesc Triplusec.

Din portofoliul lui Matei nu lipseşte nici regia, în 2022 acesta semnând regia Kickstarter, un film neo-noir/fantastic cu elemente de comedie neagră, în care a apărut alături de Mădălina Bellariu Ion şi Dragoş Onisei.

Despre „Camera 609”

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee.

Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire.

Tot în prim-plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament. Desigur, moștenirea este foarte dorită de unii și extrem de dorită de alții, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.

Povestea este o adaptare după producţia turcească „Room 309”. Noul serial va putea va putea fi urmărit, începând din 25 august, în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1.