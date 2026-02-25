Percheziții într-o primărie din Buzău și la mai multe domicilii pentru presupuse fraude la decontarea cazării și hranei refugiaților ucraineni

Poliţiştii din Buzău au efectuat, miercuri, 25 februarie, zece percheziţii într-un dosar privind presupuse fraude și fals în declarații legate de decontarea cazării și hranei pentru 180 de refugiați ucraineni. Pe baza acestor documente, s-ar fi cerut ilegal decontarea serviciilor, în valoare de circa 335.000 de lei.

Acţiunea a fost derulată de poliţiştii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, care au pus în executare zece mandate de percheziţie domiciliară, precum şi o percheziţie la sediul profesional al unei instituţii publice, scrie News.ro.

Potrivit anchetatorilor, sunt vizate activităţile unor funcţionari din cadrul unei primării, dar şi mai mulţi localnici, iar, potrivit surselor apropiate anchetei, ar fi vorba despre Primăria Calvini.

Autoritățile precizează că, în perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023, cei vizați ar fi depus în mod fals mai multe înscrisuri prin care ar fi atestat cazarea şi hrănirea a peste 180 de refugiaţi din Ucraina.

În baza acestor documente, ar fi fost solicitată, fără drept, decontarea serviciilor, în valoare totală de aproximativ 335.000 de lei. Suma de bani a fost însă blocată în conturi, iar plata a fost anulată, potrivit IPJ Buzău.

La acţiune au participat şi poliţişti de investigaţii criminale, de investigare a criminalităţii economice, poliţişti rutieri, de ordine şi siguranţă publică, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Buzău, precum şi jandarmi din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău.